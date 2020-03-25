Су-57 "воскрес" после позора
После жесткой критики Су-57 в зарубежной прессе из-за аварии в Хабаровском крае первого серийного образца военные опубликовали убедительно видео с участием надежды российской истребительной авиации.
Впервые официально был показан пуск ракеты класса "воздух – воздух", а также сразу несколько прототипов Су-57, летящих в боевом порядке в ходе испытательных, а не показательных полетов.
Видео начинается с отсылкой к недавнему ролику Китая про J-20: истребитель стоит в ангаре, затем съемка с дрона, крупные планы. После этого Су-57 взлетают, причем съемка идет как из кабины, так и с других самолетов и мини-камер, прикрепленных к фюзеляжу.
Летчики выполняют боевые развороты и некоторые фигуры высшего пилотажа. Очень эффектно смотрится уход на вираж двух машин, летящих в середине строя из четырех истребителей. Также показан заход на посадку и уход на взлет практически в последний момент, когда истребитель уже фактически коснулся взлетно-посадочной полосы. В полете Су-57 показывает отличную маневренность и, в частности, элементы плоского штопора.
Наконец, на видео запечатлено применение вооружения Су-57. Диспетчер говорит: "802, работу разрешил, находитесь в зоне". После этого истребитель, почти на вертикальном взлете, запускает ракету. До этого военных часто критиковали за то, что они не показывают, как самолет использует свое оружие. Западные эксперты объясняли это неготовностью системы вооружения.
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