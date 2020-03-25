Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Су-57 "воскрес" после позора

Су-57 "воскрес" после позора
Кадр youtube.com
Истребитель наносит ответный удар

После жесткой критики Су-57 в зарубежной прессе из-за аварии в Хабаровском крае первого серийного образца военные опубликовали убедительно видео с участием надежды российской истребительной авиации.

Впервые официально был показан пуск ракеты класса "воздух – воздух", а также сразу несколько прототипов Су-57, летящих в боевом порядке в ходе испытательных, а не показательных полетов.

Видео начинается с отсылкой к недавнему ролику Китая про J-20: истребитель стоит в ангаре, затем съемка с дрона, крупные планы. После этого Су-57 взлетают, причем съемка идет как из кабины, так и с других самолетов и мини-камер, прикрепленных к фюзеляжу.


Летчики выполняют боевые развороты и некоторые фигуры высшего пилотажа. Очень эффектно смотрится уход на вираж двух машин, летящих в середине строя из четырех истребителей. Также показан заход на посадку и уход на взлет практически в последний момент, когда истребитель уже фактически коснулся взлетно-посадочной полосы. В полете Су-57 показывает отличную маневренность и, в частности, элементы плоского штопора. 

Наконец, на видео запечатлено применение вооружения Су-57. Диспетчер говорит: "802, работу разрешил, находитесь в зоне". После этого истребитель, почти на вертикальном взлете, запускает ракету. До этого военных часто критиковали за то, что они не показывают, как самолет использует свое оружие. Западные эксперты объясняли это неготовностью системы вооружения.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта

Российский посол призвал прекратить дезинформацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей