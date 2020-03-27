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"Гадюка": в США определили новую ракету на Су-57

"Гадюка": в США определили новую ракету на Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Истребитель копирует F-22

Американский журнал Drive проанализировал недавно опубликованное видео Су-57, где российский истребитель запускает ракету, и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 "Гадюка".

Интересным издание считает даже не сам запуск, а каким образом ракета вылетела из внутреннего отсека Су-57. Как вариант, могла быть использована наклонная трапеция. С ее помощью ракета выходит из люка и стартует. Аналогичные механизмы использует F-22, выпуская AIM-9 Sidewinder.

Стоит отметить, что ракета, показанная на видео, больше всего напоминает Р-73 малого радиуса действия. У Р-77 средней дальности заостренный нос, хотя вариант, что ракету модернизировали практически до неузнаваемости, тоже возможен.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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