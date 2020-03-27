Истребитель копирует F-22

Американский журнал Drive проанализировал недавно опубликованное видео Су-57, где российский истребитель запускает ракету, и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 "Гадюка".

Интересным издание считает даже не сам запуск, а каким образом ракета вылетела из внутреннего отсека Су-57. Как вариант, могла быть использована наклонная трапеция. С ее помощью ракета выходит из люка и стартует. Аналогичные механизмы использует F-22, выпуская AIM-9 Sidewinder.

Стоит отметить, что ракета, показанная на видео, больше всего напоминает Р-73 малого радиуса действия. У Р-77 средней дальности заостренный нос, хотя вариант, что ракету модернизировали практически до неузнаваемости, тоже возможен.