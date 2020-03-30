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В России ответили на скепсис по поставкам Су-57 в войска

В России ответили на скепсис по поставкам Су-57 в войска
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Декабрьское крушение пойдет на пользу

Су-57 совершил уже несколько тысяч испытательных полетов. А результаты работы комиссии по расследованию крушения истребителя в декабре разработчики используют, чтобы сделать его еще совершеннее. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. По его словам, Су-57 – это сложный, высокотехнологичный продукт, поэтому при испытаниях всегда есть риски.

Но главное, Евтушенко подтвердил, что самолет поставят в соответствии с контрактом. Как известно, для Минобороны должны закупить 76 истребителей. Однако из-за отсутствия зарубежных контрактов по этому самолету, а также падения цен на нефть, а теперь и коронавируса, многие эксперты, особенно, зарубежные, поставили под сомнение выполнение этого контракта из-за высокой стоимости единицы самолета и проблем с финансированием.

С другой стороны, если передавать Су-57 в войска постепенно, поставки выглядят вполне реально. Но в этом случае истребитель придется постоянно обновлять, как это сейчас происходит с F-35, иначе он может устареть за пять – десять лет.

Ранее Минобороны впервые показало видеоролик, в котором Су-57 выпускает ракету из внутреннего отсека. До этого, в основном, демонстрировались фигуры высшего пилотажа, из-за чего на Западе заподозрили, что у машины проблемы с системой вооружения.

Вместе с тем, нужно понимать, что пока серийного Су-57 не существует, а летающие образцы – это прототипы. Пока фигурирует лишь цифра 76 с расплывчатыми сроками, однако первая серия вряд ли будет в количестве больше десяти, и о ней пока ничего не сообщалось. Истребитель продолжает испытания.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Александр ИЛЬИН

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