Российский истребитель оказался более универсальным

Истребитель Су-57 лишен недостатков которыми обладают американские F-22 и F-35. Об этом в интервью журналу "Горизонты", который издается Объединенной авиастроительной компанией, рассказал генеральный конструктор самолета Михаил Стрелец.

Он напомнил, что истребитель F-22 создавался для превосходства в воздухе, в то время как Су-57 – это многофункциональная машина. Самолет может не только сбить противника в воздухе, но и нанести ракетно-бомбовый удар по наземным целям.

По словам Стрельца, попытки американцев вооружить F-22 ракетами "воздух-поверхность" окончилась неудачно, так как геометрия самолета просто не позволяет это сделать.

Что касается F-35, то это самолет, как считает конструктор, просто не может эффективно решать истребительные задачи, так как не обладает нужным запасом мощности. Его разгонные и маневренные характеристики "уступают даже самолетам четвертого поколения, не говоря уже об истребителе Су-57".

Стоит отметить, что F-22 вооружен корректируемыми авиабомбами JDAM. Однако попытка добавить истребителю высокоточные GBU-39 и SDB-53/B, действительно, окончилась пока ничем.

США окончательно сделали ставку на F-35, который вооружен ракетами "воздух-поверхность" и большой номенклатурой "умных бомб". Истребитель не такой мощный, как Су-57, однако оснащен лучшим в мире радаров и самыми современными радарами. Пилот получает данные о обстановке в максимально быстро, однако из-за недостатка в мощности летчику F-35 может не поздоровится при встрече с Су-35С или Су-57. Американский пилот сделает все, чтобы она не состоялась и попробует обнаружить противника раньше.

Что касается маневренности, то она у F-35 неплохая. Самолет легкий и отзывчивый, и подавляющее большинство пилотов, которые пересели на "тридцать пятый", сейчас даже не думают о F-15, F-16 и F/A-18, на которых летали раньше.

Главное преимущество F-22 и F-35 над Су-57 было и остается их количество. Это готовые истребители, которые давно запущены в серию, в то время как Су-57 до сих находится на стадии прототипа и проходит испытания. Ранее Минобороны опубликовало видео, в котором истребитель демонстрирует не только отличную маневренность, но и запускает ракету "воздух-воздух".