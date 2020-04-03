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Су-35С заменит Су-57

Су-35С заменит Су-57
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
"Фланкер" уже "украл" у истребителя пятого поколения ракету

Су-35С вооружат ракетами большой дальности Р-37М (РВВ-БД), которыми до этого предполагалось вооружить перехватчики МиГ-31БМ и Су-57. Об этом накануне написала газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

Вероятно, на определенное время Су-35С и станет в некотором смысле "пятьдесят седьмым", так как массовый выпуск истребителя пятого поколения под большим вопросом из-за низких цен на нефть, пандемии коронавируса и затянувших испытаний. В то же самое время, Су-35С – проверенный в боевых условиях, хорошо зарекомендовавший себя истребитель.

По данным издания, испытательные полеты Су-35С с Р-37М уже проходят, а пробные пуски состоятся в конце 2020 года.

Дальность этой ракеты составляет до 200 км. Предполагается, что Су-35С будет уничтожать с помощью Р-37М воздушные танкеры, самолеты ДРЛО, а также, бомбардировщики и транспортники.

"Тридцать седьмая" разработана ГосМКБ "Вымпел" еще в середине 1980-х. Летные испытания ракет начались в 1989 г., с 1997-го, в связи с нарушением кооперации с предприятиями Украины, систему наведения решили сделать и использованием только российских компонентов. Затем дальнобойную ракету с активной головкой самонаведения (ГСН) "забрала" корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

С 2014 г. Р-37 на вооружении МиГ-31Б/М/БМ, однако пока ракета еще не "прижилась" в ВКС. Скорость РВВ-БД – порядка 6 Махов. Из-за активной ГСН ее не нужно подсвечивать радаром – принцип "выстрелил и забыл".

Сообщается, что в ракете использована инерциальная система навигации, построенная на лазерных гироскопах. Траекторию можно подкорректировать с истребителя через радиоканал.

Один Су-35С будет нести от 2 до 4 ракет Р-37М, что максимально приблизит его по боевой мощи к Су-57.

Стоит отметить, что у ВВС США, действительно нет ракет с такой дальностью. AIM-120 значительно уступает по этому показателю, а "Фениксы", которыми были вооружены F-14, американцы сняли с вооружения вместе с этими истребителями. Если российская ракета, действительно, обладает такой точностью на расстоянии свыше 200 км и таких скоростях, это очень серьезная заявка.

Александр ИЛЬИН

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