Су-35С заменит Су-57
Су-35С вооружат ракетами большой дальности Р-37М (РВВ-БД), которыми до этого предполагалось вооружить перехватчики МиГ-31БМ и Су-57. Об этом накануне написала газета "Известия" со ссылкой на свои источники.
Вероятно, на определенное время Су-35С и станет в некотором смысле "пятьдесят седьмым", так как массовый выпуск истребителя пятого поколения под большим вопросом из-за низких цен на нефть, пандемии коронавируса и затянувших испытаний. В то же самое время, Су-35С – проверенный в боевых условиях, хорошо зарекомендовавший себя истребитель.
По данным издания, испытательные полеты Су-35С с Р-37М уже проходят, а пробные пуски состоятся в конце 2020 года.
Дальность этой ракеты составляет до 200 км. Предполагается, что Су-35С будет уничтожать с помощью Р-37М воздушные танкеры, самолеты ДРЛО, а также, бомбардировщики и транспортники.
"Тридцать седьмая" разработана ГосМКБ "Вымпел" еще в середине 1980-х. Летные испытания ракет начались в 1989 г., с 1997-го, в связи с нарушением кооперации с предприятиями Украины, систему наведения решили сделать и использованием только российских компонентов. Затем дальнобойную ракету с активной головкой самонаведения (ГСН) "забрала" корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).
С 2014 г. Р-37 на вооружении МиГ-31Б/М/БМ, однако пока ракета еще не "прижилась" в ВКС. Скорость РВВ-БД – порядка 6 Махов. Из-за активной ГСН ее не нужно подсвечивать радаром – принцип "выстрелил и забыл".
Сообщается, что в ракете использована инерциальная система навигации, построенная на лазерных гироскопах. Траекторию можно подкорректировать с истребителя через радиоканал.
Один Су-35С будет нести от 2 до 4 ракет Р-37М, что максимально приблизит его по боевой мощи к Су-57.
Стоит отметить, что у ВВС США, действительно нет ракет с такой дальностью. AIM-120 значительно уступает по этому показателю, а "Фениксы", которыми были вооружены F-14, американцы сняли с вооружения вместе с этими истребителями. Если российская ракета, действительно, обладает такой точностью на расстоянии свыше 200 км и таких скоростях, это очень серьезная заявка.
Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков
Точный и правдивый астрологический прогноз
Трампа удивил поступок Путина
Президента США тема пропаганды сейчас не интересует
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Передается по-другому: миф о коронавирусе развеяли
- Лукашенко нашел защищающий от коронавируса продукт
- В мире миллион человек заразились коронавирусом
- Благодарные итальянцы накормили российских медиков борщом
Здоровье
- Носить необязательно: когда медицинская маска опасна
- Как поддержать здоровье после 60 лет: простая гимнастика для пожилых
- Есть на ночь и не толстеть: секреты полезных ужинов на диете
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик