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Во Франции пришли в восторг от Су-57

Во Франции пришли в восторг от Су-57
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Истребитель получил высокие оценки у местных экспертов

Российский истребитель Су-57 обладает исключительной маневренностью, а видео, которое недавно опубликовало Минобороны, свидетельствует о том, что разработка перспективного самолета вышла на заключительный этап.

Об этом пишет французское издание Capital, журналисты которого подробно рассмотрели ролик. По их мнению, конструкторы явно сделали ставку на высокую маневренность самолета.

Интересно, что, по версии Capital, внешне Су-57 напоминает F-35, однако с двумя турбореактивными двигателями он оставляет американца далеко позади. Скорость российского истребителя достигает отметки в 2600 км/ч, в то время как F-35 не разгоняется даже до 2 тыс. км/час. Также французы отмечают хорошую дальность "пятьдесят седьмого" – 1750 километров. Вместе с тем издание сетует на то, что все еще не известно, когда долгожданный российский истребитель, наконец, поступит на вооружение.

Ранее журнал The National Interest заявил о том, что выпуск в серию дорогостоящего Су-57 в условиях падения курса рубля и кризиса, который последует за пандемией, не имеет смысла. В Минобороны уже вооружили ракетой, предназначавшейся для Су-57, истребитель Су-35С, однако военные по-прежнему уверяют, что программа "пятьдесят седьмого" развивается по намеченному плану.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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