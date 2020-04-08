Су-57 и "Охотник" станут самой смертоносной парой в мире
Китайское издание Sohu, видимо, после опубликованного Минобороны нового видео с участием Су-57, назвало российский истребитель пятого поколения угрозой господству ВВС США в мире.
После того как американцы прекратили производство F-22, самолету F-35 противостоят сразу два конкурента: Су-57 вместе с беспилотником "Охотник" и J-20, у которого вот-вот решат проблему с новыми двигателями.
Китайцы не утверждают, что российская и китайская машины лучше, однако считает фактом, что гегемонии США, которая продолжалась 20 лет пришел конец.
Отмечается, что Су-57 был опробован в реальных боевых условиях в Сирии. Откуда эта информация у Sohu, не известно. Прототипы истребителя, действительно, побывали в Сирии, но, исходя из открытых данных, их испытывали в климатических условиях Ближнего Востока. В боевых действиях Су-57 не применялись.
Китайцев очень впечатлила работа Су-57 в паре с беспилотником "Охотник". Стелс-дрон без участия человека будет прокладывать путь, обходя ПВО противника, а затем атаковать командные пункты, узлы связи, пусковые установки ракет. По мнению издания, эта комбинация станет сильнейшей в мире.
Стоит отметить, что пока "Охотник" позиционируется лишь как разведчик и наводчик. От того, чтобы истребитель и БПЛА эффективно действовали в паре, пока еще далеки даже США, которые ушли вперед в плане разработки технологий. Американцы пошли по другому пути и испытывают относительно недорогой дрон "Валькирия", который должен стать напарником F-35. Ударный стелс-беспилотник в США хотел принять на вооружение, но в последний момент сделали из него воздушного заправщика – MQ-25. Впрочем, к идее летающего крыла-убийцы, американцы, скорее всего, вернутся.
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