Российские военные получат новейшие истребители в два этапа

До середины 2020 года войскам поставят Су-57 с двигателями четвертого поколения. Чуть позже, когда закончатся испытания силовых установок пятого поколения, начнется второй этап поставок. Новые двигатели отличаются повышенной топливной эффективностью, отметил замминистра обороны Алексей Криворучко в беседе с "Красной звездой".

Су-57 не раз называли уникальным за сверхманевренность и надежную защиту от средств ПВО противника. Новейший российский истребитель вызывает бурные обсуждения на Западе: эксперты поочередно то доказывают его эффективность, то пытаются убедить общественность, что самолет безнадежен.

Ранее "Утро" писало о плане США по борьбе с истребителями Су-57.