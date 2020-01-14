Военные и конструкторы озвучивают очень оптимистичные сроки, в которые верится с трудом

Подтвердилась информация о том, что новый российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА уйдет в серию в 2027 году. Об этом говорится в контракте КБ Туполева на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию средств спасения экипажа.

Копия документа оказалась в распоряжении газеты "Известия". Ранее такие же сроки называл замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Также сообщается, что предварительные испытания самолета намечены на апрель 2023 г., а государственные - на февраль 2026 года. По контракту, планируется выпустить три летающих прототипа. Экипаж стелса ПАК ДА будет состоять из четырех человек, как и на Ту-160М. На создание 12 катапультных кресел для трех самолетов уйдет 500 млн рублей.

Семь лет – это минимальное время для создания самолета такого класса. А учитывая тернистый путь в войска Су-57, это вообще не срок. Поверить в то, что предварительные испытания бомбардировщика состоятся уже в 2023 г., трудно, хотя возможно, речь идет только о катапультных креслах.

Стратегический бомбардировщик, выполненный по схеме летающего крыла, - самый дорогой военный самолет, он намного дороже Су-57. Американский B-2 стоит больше $2 миллиардов. Новые B-21 должны быть, по идее, дешевле, но все равно явно дороже F-22.

До сих пор не была представлена даже модель ПАК ДА, хотя почти год назад в Минобороны заявили, что утвержден окончательный облик ПАК ДА. По интернету быстро разлетелись изображения серебристого самолета под номером 27, выполняющего рулежку на ВПП. Нос бомбардировщика чем-то напоминает облик привычного самолета, но в остальном это летающее крыло с винглетами (законцовками крыла). Воздухозаборники у него не на крыше, как у B-2, а в крыле.

Судя по всему, пока сформулирован лишь облик самолета, но началось ли создание первого летающего прототипа, пока неизвестно.

По мнению заслуженного летчика-испытателя Игоря Маликова, госиспытания растянутся больше чем не два года. На самолете применяются новые химические материалы и краска, да и сам он выполнен по другой конструкции. СССР такие машины в небо еще не поднимал.

Поэтому 2027 г. – это очень примерная дата. В данный момент лишь обозначен фронт работ. Ранее военные показали лишь полет тяжелого беспилотника "Охотник", который пока выглядит более реальным проектом.