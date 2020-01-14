Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыты новые характеристики бомбардировщика ПАК ДА

Раскрыты новые характеристики бомбардировщика ПАК ДА
Кадр youtube.com
Военные и конструкторы озвучивают очень оптимистичные сроки, в которые верится с трудом

Подтвердилась информация о том, что новый российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА уйдет в серию в 2027 году. Об этом говорится в контракте КБ Туполева на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию средств спасения экипажа.

Копия документа оказалась в распоряжении газеты "Известия". Ранее такие же сроки называл замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Также сообщается, что предварительные испытания самолета намечены на апрель 2023 г., а государственные - на февраль 2026 года. По контракту, планируется выпустить три летающих прототипа. Экипаж стелса ПАК ДА будет состоять из четырех человек, как и на Ту-160М. На создание 12 катапультных кресел для трех самолетов уйдет 500 млн рублей.

Семь лет – это минимальное время для создания самолета такого класса. А учитывая тернистый путь в войска Су-57, это вообще не срок. Поверить в то, что предварительные испытания бомбардировщика состоятся уже в 2023 г., трудно, хотя возможно, речь идет только о катапультных креслах.

Стратегический бомбардировщик, выполненный по схеме летающего крыла, - самый дорогой военный самолет, он намного дороже Су-57. Американский B-2 стоит больше $2 миллиардов. Новые B-21 должны быть, по идее, дешевле, но все равно явно дороже F-22.

До сих пор не была представлена даже модель ПАК ДА, хотя почти год назад в Минобороны заявили, что утвержден окончательный облик ПАК ДА. По интернету быстро разлетелись изображения серебристого самолета под номером 27, выполняющего рулежку на ВПП. Нос бомбардировщика чем-то напоминает облик привычного самолета, но в остальном это летающее крыло с винглетами (законцовками крыла). Воздухозаборники у него не на крыше, как у B-2, а в крыле.


Судя по всему, пока сформулирован лишь облик самолета, но началось ли создание первого летающего прототипа, пока неизвестно.

По мнению заслуженного летчика-испытателя Игоря Маликова, госиспытания растянутся больше чем не два года. На самолете применяются новые химические материалы и краска, да и сам он выполнен по другой конструкции. СССР такие машины в небо еще не поднимал.

Поэтому 2027 г. – это очень примерная дата. В данный момент лишь обозначен фронт работ. Ранее военные показали лишь полет тяжелого беспилотника "Охотник", который пока выглядит более реальным проектом.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей