В США поразились уникальностью бомбардировщика РФ шестого поколения

Скрытность воздушного судна свела с ума американцев

Американские журналисты попытались проанализировать данные о бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым идет полным ходом. Авторы статьи издания The National Interest считают, что российское оборонное ведомство хочет создать стратегический самолет-невидимку.

Журналисты поражены тем, что новинка совсем скоро может поступить на службу, ведь первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, а полет может состояться спустя еще 4 года, соответственно серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах.

Эксперты подчеркивают, что проект нацелен на снижение видимости судна радарами противника, улучшение управляемости и расширение боевых возможностей. Главная задача – сделать бомбардировщик максимально скрытным, а не сверхзвуковым.

Самолет будет оснащен ракетами с дальностью действия до 7000 километров, которые будут в состоянии отлеживать воздушную и радиолокационную обстановку. Вероятно, они также смогут менять цели во время полета и автономно корректировать его траекторию.