Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Американцы назвали самые опасные самолеты России

Американцы назвали самые опасные самолеты России
Фото: www.globallookpress.com
Отечественные лайнеры представляют большую угрозу для любой армии

Американское издание National Interest составило список самых опасных российских бомбардировщиков в данный момент. В рейтинг вошли Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.

По мнению специалистов, Ту-95 обладает большим радиусом действия, а его модернизация позволила продлить срок службы и сохранила его эффективность.

Бомбардировщик Ту-22М имеет сбалансированные скоростные характеристики и управляемость, неся при этом солидную бомбовую нагрузку.

Ту-160 является настоящим "хищником", считают авторы. По их словам, модернизация самолета позволит ему оставаться на службе в течение многих лет.

Разрабатываемый ПАК ДА станет самым смертоносным российским бомбардировщиком, утверждают эксперты. Комплекс будет самолетом-невидимкой следующего поколения.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Данию обязали дать разрешение по "Северному потоку-2"

Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей