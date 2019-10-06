Американцы назвали самые опасные самолеты России

Отечественные лайнеры представляют большую угрозу для любой армии

Американское издание National Interest составило список самых опасных российских бомбардировщиков в данный момент. В рейтинг вошли Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.

По мнению специалистов, Ту-95 обладает большим радиусом действия, а его модернизация позволила продлить срок службы и сохранила его эффективность.

Бомбардировщик Ту-22М имеет сбалансированные скоростные характеристики и управляемость, неся при этом солидную бомбовую нагрузку.

Ту-160 является настоящим "хищником", считают авторы. По их словам, модернизация самолета позволит ему оставаться на службе в течение многих лет.

Разрабатываемый ПАК ДА станет самым смертоносным российским бомбардировщиком, утверждают эксперты. Комплекс будет самолетом-невидимкой следующего поколения.