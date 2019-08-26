Стали известны новые подробности о российском стелс-бомбардировщике

ПАК ДА превзойдет Ту-160М по боевой нагрузке

Военные сообщили новые подробности о перспективном стратегическом бомбардировщике ПАК-ДА, которого после долгих раздумий все-таки решили строить.

Как уже сообщалось ранее, авиакомплекс будут создавать на "Туполеве". Бомбардировщик сделают по схеме летающее крыло, как и тяжелый ударный беспилотник "Охотник", который уже проходит испытания.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" заявил, что самолет не будет иметь хвостового оперения, но вооружения сможет нести даже больше, чем Ту-160. Самолет будет дозвуковым, а его основной задачей станет доставка в точку пуска ракеты с искусственным интеллектом. В зависимости от ситуации, боеприпас будет сам определять оптимальный маршрут к цели.

Двигатель для ПАК ДА создает Объединенная двигателестроительная корпорация. Исходя из открытых данных, силовая установка обеспечит тягу 23 тонны-силы. Испытания бомбардировщика пройдут на подмосковной базе "Туполева" в Жуковском. Ранее глава ПАО "Туполев" Александр Конюхов уже говорил, что что выкатка опытного образца ожидается в 2021-2022 годах.

ПАК ДА должен заменить в перспективе Ту-22М, Ту-95МС и Ту-160М, но когда это произойдет, неясно. Скорее всего, эти бомбардировщики останутся в эксплуатации еще долго, тем более, что машины проходят модернизацию.

Не до конца ясно со сроками. 2021-2022 годы – это очень скоро. Для сравнения, первый полет нового американского стелса В-21, который должен заменить в будущем В-2, ожидается в декабре 2021 года. И это учитывая, что работа над самолетом идет уже давно.



Что касается ПАК-ДА, то пока Минобороны лишь утвердило все технические требования к самолету. Первый полет бомбардировщика, скорее видится в 2025-2027 годах.