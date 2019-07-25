Нейтрализатор С-400 на подходе: В-21 полетит через два года

Американцы ускорили работу над новым стелсом

В то время как в России только начинают работу над первым стелс-бомбардировщиком, новейший американский B-21, полетит уже в декабре 2021 года. Самолет призван прорвать любую оборону ПВО и должен сказать новое слово в стратегической авиации.

Без преувеличения сенсационное заявление о сроках полета сделал заместитель начальника штаба ВВС США Стивен Уилсон в Вашингтоне. Его цитирует журнал Air Force.

По словам Уилсона, он побывал на заводе Northrop Grumman в Мельбурне в штате Флорида, где вживую посмотрел на В-21.

Вся информация о самолете до сих пор засекречена, известен лишь его примерный облик. Бомбардировщик похож на В-2, но обладает меньшими размерами и еще большей скрытностью.

"Дела продвигаются очень быстро. Я установил приложение на телефон, которое отсчитывает дни до первого полета. Сейчас осталось 863 дня", – сказал военный.

Как предполагает Air Force, это означает, что самолет полетит через два года. При том, что ранее военные уверяли, что они рассчитывают на B-21 не раньше, чем в середине 2020-х годов.

Уилсон добавил, что в настоящее время ВВС США обдумывают, сколько В-21 им заказать. Изначально заявлялось о сотне бомбардировщиков и 21 в рамках первой партии. Генерал подтвердил, что 100 это минимум, но сейчас еще изучается интеграция B-21 в авиапарк В-2, В-1 и B-52.

К слову, с В-1 Lancer тоже все неоднозначно: его собирались "отправить на пенсию" в ближайшей перспективе, однако затем эти разговоры утихли. Предполагалось, что в 2030-х годах из эксплуатации выведут 62 В-1, а через несколько лет и все В-2.



Уилсон подтвердил, что основу парка составят В-21 и модернизированные В-52. Однако военные эксперты в это слабо верят и утверждают, что В-1 полетают дольше, как промежуточное звено между сверхтехнологичными В-21 и "винтажными" В-52. Аналогично могут оставить и В-2, хотя их обслуживание очень дорого.

По предварительным данным, цена одного В-21 составит $600 млн. Это очень много, но, как минимум, в два раза меньше стоимости В-2.