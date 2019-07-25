Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нейтрализатор С-400 на подходе: В-21 полетит через два года

Фото: flickr.com/Tony Boyer
Американцы ускорили работу над новым стелсом

В то время как в России только начинают работу над первым стелс-бомбардировщиком, новейший американский B-21, полетит уже в декабре 2021 года. Самолет призван прорвать любую оборону ПВО и должен сказать новое слово в стратегической авиации.

Без преувеличения сенсационное заявление о сроках полета сделал заместитель начальника штаба ВВС США Стивен Уилсон в Вашингтоне. Его цитирует журнал Air Force.

По словам Уилсона, он побывал на заводе Northrop Grumman в Мельбурне в штате Флорида, где вживую посмотрел на В-21.

Вся информация о самолете до сих пор засекречена, известен лишь его примерный облик. Бомбардировщик похож на В-2, но обладает меньшими размерами и еще большей скрытностью.

"Дела продвигаются очень быстро. Я установил приложение на телефон, которое отсчитывает дни до первого полета. Сейчас осталось 863 дня", – сказал военный.

Как предполагает Air Force, это означает, что самолет полетит через два года. При том, что ранее военные уверяли, что они рассчитывают на B-21 не раньше, чем в середине 2020-х годов.

Уилсон добавил, что в настоящее время ВВС США обдумывают, сколько В-21 им заказать. Изначально заявлялось о сотне бомбардировщиков и 21 в рамках первой партии. Генерал подтвердил, что 100 это минимум, но сейчас еще изучается интеграция B-21 в авиапарк В-2, В-1 и B-52.

Фото: flickr.com/skyandsea876К слову, с В-1 Lancer тоже все неоднозначно: его собирались "отправить на пенсию" в ближайшей перспективе, однако затем эти разговоры утихли. Предполагалось, что в 2030-х годах из эксплуатации выведут 62 В-1, а через несколько лет и все В-2.

Уилсон подтвердил, что основу парка составят В-21 и модернизированные В-52. Однако военные эксперты в это слабо верят и утверждают, что В-1 полетают дольше, как промежуточное звено между сверхтехнологичными В-21 и "винтажными" В-52. Аналогично могут оставить и В-2, хотя их обслуживание очень дорого.

По предварительным данным, цена одного В-21 составит $600 млн. Это очень много, но, как минимум, в два раза меньше стоимости В-2.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Поздравления Путина унизили Зеленского

Борис Джонсон получил благословение от главы РФ, а украинский политик его так и не дождался

"Нафтогаз" заявил о переносе запуска "Северного потока-2"

Киев строит планы насчет российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей