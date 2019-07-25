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В России "прокачают" Ту-142

Фото: commons.wikimedia.org
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В России началась модернизация противолодочного самолета Ту-142, "родственника" легендарного Ту-95. Самолет получит высокоточную прицельную систему "Гефест" и сможет отслеживать не только субмарины противника, но и наземную технику. Оборудование успешно испытано в Сирии и надежно зарекомендовало себя при нанесении ракетно-бомбовых ударов.

Как утверждает газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны, аппаратура "Гефеста" рассчитывает траекторию полета бомбы или другого боеприпаса до цели, учитывая скорость, высоту полета и метеорологические условия. Также система поможет расставлять гидроакустические буи для поиска подлодок.

По мнению военного эксперта Антона Лаврова, самолет может быть использован и как дальний бомбардировщик, чтобы наносить удары за тысячи километров. Впрочем, не все разделяют эту точку зрения. Так, авторы военного блога "Крылья войны" напомнили, что Ту-142 создавался для определенных целей (противолодочный самолет, разведчик – прим. "Утро"), и зачем делать из него "сборную солянку", непонятно.

Фото: mil.ruНа данный момент в составе Авиации ВМФ РФ числятся 12 Ту-142МК/МЗ и 10 Ту-142МР. Это советские самолеты производства 1970-1990-х годов. Планируется, что все эти машины модернизируют на базе ТАНТК им. Бериева, после чего они станут Ту-142МЗМ. Вероятно, об этой машине и идет речь, ее и оборудуют "Гефестом".

Вероятно, Ту-142МЗМ будут выполнять задачи, которые они выполняли и раньше, только их оборудуют новой авионикой, системами, и, что немаловажно, самолеты станут удобнее для летчиков. Широко известный факт, что машины разработки 50-60-х годов не отличаются комфортом, достаточно вспомнить Ту-95.

Александр ИЛЬИН
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