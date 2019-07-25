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Пекин и Москва отправили Вашингтону грозное послание

Фото: www.globallookpress.com
Авиационные маневры на Западе восприняли как попытку подорвать авторитет США

Совместный патруль российских и китайских боевых самолетов стал доказательством того, что эти страны могут вести совместные действия против своих противников – прежде всего против США, Японии и Южной Кореи. Москва и Пекин стремятся любой ценой подорвать влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет западная пресса.

Отношения Китая и России становятся все ближе, констатирует издание L'Orient-Le Jour. Они уже провели ряд совместных учений и смогли скоординировать свои действия таким образом, что другие страны региона посчитали их дестабилизирующими.

"Китай и Россия стараются создать противовес Вашингтону по вопросу северокорейского атома. Они создают проблемы, чтобы заработать превосходство в регионе, провоцируя двух важных союзников Вашингтона",

– приводит издание мнение аналитики из Южной Кореи.

Фото: pixabay.com

В ходе состоявшихся на этой неделе авиаманевров китайские бомбардировщики H-6K и российские Ту-95 пролетели вдоль границ Южной Кореи в Японском море. Сеул и Токио заявили, что один из российских самолетов нарушил воздушное пространство чужого государства. На это нарушение Южная Корея ответила предупредительными выстрелами, а Япония подняла самолеты в воздух.

Россия и Китай возразили, что учения не касались никакой третьей стороны и что ничье воздушное пространство нарушено не было. Однако союзники США считают, что эта "провокация" была тщательно спланирована. К тому же все четыре задействованных в учениях самолета способны нести ядерный заряд. Этот факт Южная Корея и Япония восприняли как дополнительную угрозу безопасности в регионе.

Эксперты издания признают, что в отношениях России и Китая есть и недопонимание. Однако их объединяет общая угроза со стороны США, и этот фактор оказывается важнее мелких неурядиц.

Андрей ФИЛАТОВ
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