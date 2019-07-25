Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Совместный патруль российских и китайских боевых самолетов
стал доказательством того, что эти страны могут вести совместные действия против
своих противников – прежде всего против США, Японии и Южной Кореи. Москва и
Пекин стремятся любой ценой подорвать влияние Вашингтона в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет западная пресса.
Отношения Китая и России становятся все ближе, констатирует издание L'Orient-Le Jour. Они уже провели ряд совместных учений и смогли скоординировать свои действия таким образом, что другие страны региона посчитали их дестабилизирующими.
"Китай и Россия стараются создать противовес Вашингтону по вопросу северокорейского атома. Они создают проблемы, чтобы заработать превосходство в регионе, провоцируя двух важных союзников Вашингтона",
– приводит издание мнение аналитики из Южной Кореи.
В ходе состоявшихся на этой неделе авиаманевров китайские бомбардировщики H-6K и российские Ту-95 пролетели вдоль границ Южной Кореи в Японском море. Сеул и Токио заявили, что один из российских самолетов нарушил воздушное пространство чужого государства. На это нарушение Южная Корея ответила предупредительными выстрелами, а Япония подняла самолеты в воздух.
Россия и Китай возразили, что учения не касались никакой третьей стороны и что ничье воздушное пространство нарушено не было. Однако союзники США считают, что эта "провокация" была тщательно спланирована. К тому же все четыре задействованных в учениях самолета способны нести ядерный заряд. Этот факт Южная Корея и Япония восприняли как дополнительную угрозу безопасности в регионе.
Эксперты издания признают, что в отношениях России и Китая есть и недопонимание. Однако их объединяет общая угроза со стороны США, и этот фактор оказывается важнее мелких неурядиц.
Борис Джонсон получил благословение от главы РФ, а украинский политик его так и не дождался