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Россия проверила американскую ПВО на прочность

Фото: ТАСС
В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации

Москва и Пекин приказали своим боевым самолетам нарушить "зону опознавания" Южной Кореи, чтобы проверить связи в области безопасности между Вашингтоном, Токио и Сеулом. С таким предположением выступили южнокорейские аналитики.

Китай и Россия якобы хотели посмотреть, насколько быстро отреагируют на воздушную угрозу Южная Корея и Япония. Эти страны тесно взаимодействуют в области противоракетной и противовоздушной обороны с США. А потому этот инцидент заодно стал экзаменом и для американских систем, считает профессор Нам Чан Хи с факультета мировой политики университета Инха.

К тому же полеты стратегических бомбардировщиков РФ вблизи границ Южной Кореи могли быть приурочены к визиту советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Сеул, передает "Интерфакс". Ожидается, что в ходе этой поездки чиновник подчеркнет важность трехстороннего сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в области безопасности.

Фото: flickr.com\Steve

Накануне самолеты дальней авиации России и КНР провели первое совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В результате Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея обвинил военные самолеты двух стран в нарушении воздушного пространства Южной Кореи над Японским морем. Кроме того, военные заявили о нарушении зоны опознавания Южной Кореи двумя самолетами из КНР и двумя самолетами из России.

В Пекине опровергли все обвинения на этот счет, передает НСН. "Во время патрулирования самолеты России и Китая строго соблюдали соответствующие нормы международного права и не нарушали воздушного пространства других стран", – заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

В минувшие выходные истребители F-16 Военно-воздушных сил Южной Кореи пересекли курс российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95мс и создали угрозу их безопасности. Наши самолеты выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами и не нарушали ничьих границ, отметили в Минобороны РФ.

Андрей ФИЛАТОВ
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