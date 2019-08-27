Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Охотника" запустят в серию через пять лет

Кадр youtube.com
Испытания растянутся минимум на четыре года

Российский тяжелый беспилотник "Охотник" уйдет в серию после 2024 года. Об этом заявил во вторник на открытии "МАКС-2019" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Как вы знаете, состоялся первый успешный полет "Охотника". Сейчас проходят испытания, которые продлятся 2-3 года", – цитирует Борисова РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, первый полет "Охотника" состоялся 7 августа. Минобороны опубликовало два видеоролика – сначала короткий, а затем расширенный, на нем видно, что БПЛА летал вместе с истребителем Су-30СМ. В перспективе "Охотник" будет действовать в паре с Су-57.

Четыре года видятся вполне реальным сроком для проведения полноценных испытаний. К этому времени предстоит отработать главное – автономную работу БПЛА на большом удалении и выполнение им боевых задач. Кроме того, предполагается взаимодействие "Охотника" с летчиками-истребителями.

Как напоминает "ФедералПресс", "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло. БПЛА покрыт специальными материалами, которые делают его малозаметным для устройств радиолокационного обнаружения. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей