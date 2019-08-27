"Охотника" запустят в серию через пять лет

Испытания растянутся минимум на четыре года

Российский тяжелый беспилотник "Охотник" уйдет в серию после 2024 года. Об этом заявил во вторник на открытии "МАКС-2019" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Как вы знаете, состоялся первый успешный полет "Охотника". Сейчас проходят испытания, которые продлятся 2-3 года", – цитирует Борисова РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, первый полет "Охотника" состоялся 7 августа. Минобороны опубликовало два видеоролика – сначала короткий, а затем расширенный, на нем видно, что БПЛА летал вместе с истребителем Су-30СМ. В перспективе "Охотник" будет действовать в паре с Су-57.

Четыре года видятся вполне реальным сроком для проведения полноценных испытаний. К этому времени предстоит отработать главное – автономную работу БПЛА на большом удалении и выполнение им боевых задач. Кроме того, предполагается взаимодействие "Охотника" с летчиками-истребителями.

Как напоминает "ФедералПресс", "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло. БПЛА покрыт специальными материалами, которые делают его малозаметным для устройств радиолокационного обнаружения.

