Ничего хорошего: в США оценили перспективу быть атакованными "Охотником"

Беспилотник вооружат "умными" бомбами

Российский тяжелый беспилотник "Охотник", а главное, его внедрение в тактические схемы с истребителями Су-57, Су-35С и Су-30СМ – это очень серьезно и означает мало хорошего для авиации НАТО. К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, опросив ведущих экспертов в области авиации.

По словам Тома Купера, который как раз специализируется на российской боевой авиации, вероятность, что "Охотник" будет принят на вооружение, очень велика. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в серию БПЛА запустят после 2024, а пока будут проходить испытания.

Купер подчеркнул, что на данный момент русские занимаются сразу несколькими проектами, связанными с беспилотниками, поэтому появление "Охотника" вполне логично.

Другой специалист по российским самолетам Сэмуэль Бендетт уверяет, что вес в 20 тонн и достаточно высокая скорость БПЛА означают, что конструкторам необходимо решить целый ряд вопросов, касающихся аэродинамики, электроники и высоких технологий. Пока "Охотник", судя по всему, не летал на скорости, близкой к 1000 км/час.

Еще один вопрос, который предстоит решить – оснастить БПЛА высокоточным вооружением. Это могут быть корректируемые бомбы или ракеты класса "воздух-земля" с комбинированной системой наведения. Но когда "Охотник" будут готов, он станет грозным оружием, правда, произойдет это в лучшем случае, после 2024 года.