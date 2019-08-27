Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ничего хорошего: в США оценили перспективу быть атакованными "Охотником"

Ничего хорошего: в США оценили перспективу быть атакованными
Кадр youtube.com
Беспилотник вооружат "умными" бомбами

Российский тяжелый беспилотник "Охотник", а главное, его внедрение в тактические схемы с истребителями Су-57, Су-35С и Су-30СМ – это очень серьезно и означает мало хорошего для авиации НАТО. К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, опросив ведущих экспертов в области авиации.

По словам Тома Купера, который как раз специализируется на российской боевой авиации, вероятность, что "Охотник" будет принят на вооружение, очень велика. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в серию БПЛА запустят после 2024, а пока будут проходить испытания.

Купер подчеркнул, что на данный момент русские занимаются сразу несколькими проектами, связанными с беспилотниками, поэтому появление "Охотника" вполне логично.

Другой специалист по российским самолетам Сэмуэль Бендетт уверяет, что вес в 20 тонн и достаточно высокая скорость БПЛА означают, что конструкторам необходимо решить целый ряд вопросов, касающихся аэродинамики, электроники и высоких технологий. Пока "Охотник", судя по всему, не летал на скорости, близкой к 1000 км/час.

Еще один вопрос, который предстоит решить – оснастить БПЛА высокоточным вооружением. Это могут быть корректируемые бомбы или ракеты класса "воздух-земля" с комбинированной системой наведения. Но когда "Охотник" будут готов, он станет грозным оружием, правда, произойдет это в лучшем случае, после 2024 года.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Ждать недолго: в октябре россиянам поднимут пенсии

На прибавку смогут рассчитывать миллионы пожилых граждан

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей