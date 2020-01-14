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С-350 перебрасывают в Ленинградскую область

С-350 перебрасывают в Ленинградскую область
Фото: commons.wikimedia.org
Система сдержит натиск авиации НАТО

Первые зенитно-ракетные комплексы С-350, которые некоторые эксперты называют даже более продвинутыми, чем С-400, поставят на боевое дежурство в Ленинградской области. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

Это вполне логичный шаг, так как западному направлению в условиях конфронтации с НАТО военные сейчас уделяют максимум внимания. На нем самая продвинутая техника, вооружение.

Как заявляли ранее в ВКС, С-350 повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система заменит устаревшие С-300ПС с ракетами типа В55Р. Новый ЗРК, которые изначально задумывался как экспортный вариант, ждут в армии уже давно.

Александр ИЛЬИН

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