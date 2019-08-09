Гибрид F-117 и B-2: на Западе оценили полет "Охотника"

Российский стелс ждут в Сирии

После публикации видеоролика полета "Охотника", российский беспилотник широко обсуждают на Западе. Журнал The National Interest одновременно сравнил его с легендарным В-2 и дроном RQ-170, который оказался в руках Тегерана. По мнению издания, русские могли подробно изучить БПЛА и использовать полученные знания.

"Бесхвостки", а также самолеты и беспилотники, выполненные по схеме "летающее крыло", несмотря на свою малозаметность, имеют ряд недостатков, в частности, нестабильность в воздухе. Поэтому, как считают авторы, во время первого полета тестировалась компьютерная система управления, в которую входят множество проводов.

Пока "Охотник" управлялся оператором с земли, но в ближайшем будущем эта задача будет возложена на искусственный интеллект, и вот тогда станет ясно, на что годится БПЛА.

По мнению автора специализированного издания TNI Дэвида Экса, это даже сложнее, чем стелс-технологии, так как в зоне конфликта аппарат будет не один.

"Системы управления, алгоритмы, тактические схемы беспилотника работают в связке с истребителями, бомбардировщиками и даже сухопутными силами", – сказал Экс.

Некоторые считают неслучайным, что полет "Охотника" практически совпал с прекращением действия договора РСМД. В России неоднократно заявляли, что американские дроны могут нести крылатые ракеты с ядерным зарядом и по сути выполнять ту же задачу, что и ракеты средней дальности. Вот и российский ответ.

NI по привычке раскритиковал не спрятанное сопло "Охотника", которое засечет радар, а также прошелся по "относительно небольшой нагрузке" БПЛА. По мнению издания, две тонны явно недостаточно. Поэтому придется либо вооружать его ядерными бомбами, либо оснащать высокоточными ракетами, которые ювелирно поразят цели. Чем-то "Охотник" напоминает F-117, который мог нести только две бомбы с лазерным наведением весом по 2000 фунтов каждая.

Журнал The Drive вспомнил про работу "Охотника" в паре с Су-57, о чем намекает маркировка на хвосте. В любом случае, на первоначальном этапе БПЛА может здорово пригодиться в Сирии, где он может быть использован как для разведывательных, так и ударных целей.

