Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гибрид F-117 и B-2: на Западе оценили полет "Охотника"

Гибрид F-117 и B-2: на Западе оценили полет
Кадр youtube.com
Российский стелс ждут в Сирии

После публикации видеоролика полета "Охотника", российский беспилотник широко обсуждают на Западе. Журнал The National Interest одновременно сравнил его с легендарным В-2 и дроном RQ-170, который оказался в руках Тегерана. По мнению издания, русские могли подробно изучить БПЛА и использовать полученные знания.

"Бесхвостки", а также самолеты и беспилотники, выполненные по схеме "летающее крыло", несмотря на свою малозаметность, имеют ряд недостатков, в частности, нестабильность в воздухе. Поэтому, как считают авторы, во время первого полета тестировалась компьютерная система управления, в которую входят множество проводов.

Пока "Охотник" управлялся оператором с земли, но в ближайшем будущем эта задача будет возложена на искусственный интеллект, и вот тогда станет ясно, на что годится БПЛА.

По мнению автора специализированного издания TNI Дэвида Экса, это даже сложнее, чем стелс-технологии, так как в зоне конфликта аппарат будет не один.

"Системы управления, алгоритмы, тактические схемы беспилотника работают в связке с истребителями, бомбардировщиками и даже сухопутными силами", – сказал Экс.

Некоторые считают неслучайным, что полет "Охотника" практически совпал с прекращением действия договора РСМД. В России неоднократно заявляли, что американские дроны могут нести крылатые ракеты с ядерным зарядом и по сути выполнять ту же задачу, что и ракеты средней дальности. Вот и российский ответ.

NI по привычке раскритиковал не спрятанное сопло "Охотника", которое засечет радар, а также прошелся по "относительно небольшой нагрузке" БПЛА. По мнению издания, две тонны явно недостаточно. Поэтому придется либо вооружать его ядерными бомбами, либо оснащать высокоточными ракетами, которые ювелирно поразят цели. Чем-то "Охотник" напоминает F-117, который мог нести только две бомбы с лазерным наведением весом по 2000 фунтов каждая.

Кадр youtube.comЖурнал The Drive вспомнил про работу "Охотника" в паре с Су-57, о чем намекает маркировка на хвосте. В любом случае, на первоначальном этапе БПЛА может здорово пригодиться в Сирии, где он может быть использован как для разведывательных, так и ударных целей.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Гудбай, Япония: Россия расставит танки на Курилах

В РФ жестко ответили охотнице за чужими островами

Украинцев поразили сканеры у Крымского моста

Дистанционные проверки безопасности оказались непривычны для жителей Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей