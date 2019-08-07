Тяжелый ударный беспилотник предстал во всей красе

Минобороны РФ, наконец, опубликовало видео первого полета тяжелого российского беспилотника "Охотник", который состоялся 3 августа. На ролике, выложенном на канале военного ведомства в Youtube, показана рулежка БПЛА, во время которой, словно по заказу, над ним кружит сокол, затем взлет и круги над аэродромом.

Шасси почему-то "Охотник" не убирал, возможно, этого не стали делать, так как полет продолжался всего 20 минут. На беспилотнике теперь можно хорошо рассмотреть датчики и антенны. Кроме того, сообщается, что машина оснащена целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Снизу аппарат действительно напоминает бомбардировщик В-2, но отличия в планере все же налицо.