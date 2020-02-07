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Шанс Су-57: США рассекретили главный провал F-35

Шанс Су-57: США рассекретили главный провал F-35
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos/
Истребитель сложнее российского Су-57, но это может сыграть с ним злую шутку

Одно из главных преимуществ F-35 – возможность постоянного обновления "софта" самолета – поставили под сомнение. Об этом говорят результаты последнего отчета, которые публикует Defense News.

Оказалось, что программа безнадежно буксует, и истребитель просто не успевает грузить новые технологии. А ведь именно благодаря постоянному "апгрейду" самолета США должны оставить далеко позади и русских с их Су-57, и китайцев на J-20.

F-35 перевели на "гибкую модель" программного обеспечения в 2018 году. Среди программистов она известна как DevOps или "Непрерывная разработка и установка новых возможностей". Предполагалось, что "софт" будут обновлять раз в год или даже полгода, но этого так и не произошло.

В результате новые возможности самолета приходится испытывать на симуляторах, но это не заменит испытаний на боевых самолетах.

Также проблемы есть с так называемой информационной системой автономной логистики (ALIS). Эта программа помогает планировать миссии, заказывать запчасти и диагностировать неполадки. До сих пор ALIS работает медленно и со сбоями. Поэтому от нее решили отказаться, ее заменит другая система – ODIN. В итоге на полную мощность производство F-35 планируется запустить только в 2021 г., но и это неточно.

Ранее журнал The National Interest назвал F-35 слишком дорогим и сложным, поэтому истребитель вряд ли должен вызывать опасения у российских ВКС. Издание процитировало высказывания военного эксперта Дмитрия Дрозденко, который справедливо заметил, что война и технологии – это не совсем одно и то же. Т-34, МиГ-21, F-4 не были самыми совершенными машинами своего времени, однако воевали именно на них.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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