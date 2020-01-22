F-22 и F-35 станут непобедимыми
В ближайшем будущем американские ВВС выйдут на принципиально новый уровень, который даст им неоспоримые преимущества перед российскими и китайскими летчиками.
Уже сейчас истребители F-22 и F-35 превосходят технологически российские Су-35С и китайские варианты "Фланкеров". Что касается Су-57 и J-20, то пока о них говорить рано, так как эти машины еще не готовы.
Настоящую революцию в боевой авиации, по мнению авторов статьи в The National Interest, совершат группы дронов, которые будут в подчинении у пилотов. Пока эти аппараты находятся на испытаниях и периодически падают. Но это неизбежно на летных тестах экспериментальной техники.
F-35 будет оснащаться искусственным интеллектом и на основе алгоритмов компьютер возьмет под управление целую армию дронов. Ключевое слово – автономно. БПЛА не придется постоянно контролировать с земли, он будет представлять собой самостоятельную боевую единицу.
Как рассказал в интервью Scout Warrior эксперт в области боевой авиации Грегори Захариас, дрон может выполнять, к примеру, роль грузовика с оружием. Когда у F-35 кончатся ракеты, он просто будет брать их с БПЛА. Аналогично может решаться проблема с заправкой.
Компьютерная система F-35 Autonomic Logistics Information System (ALIS) уже предполагает ограниченное применение искусственного интеллекта. Компьютер дает оценки, систематизирует информацию и даже принимает решения.
На данный момент человеческий мозг намного эффективнее искусственного интеллекта, но постепенно компьютер сможет выполнять относительно простые задачи. Уже сейчас беспилотники США взяли на себя роль "воздушных палачей" и уничтожают террористов и неугодных Вашингтону политических деятелей. Достаточно вспомнить ликвидацию иранского генерала Сулеймани, из-за чего едва не началась война.
Работа БПЛА по многом зависит от возможностей спутниковой группировки. Как пишет C4isrnet, до 2026 года США планируют запустить 1000 спутников.
Россия, к сожалению, мощной спутниковой группировкой похвастаться не может. Более того, периодически аппараты сходят с орбиты или падают на Землю.
Широкополосный канал для управления ключевыми средствами Россия, по данным некоторых СМИ, арендует. А отечественные беспилотники еще ни разу не летали вне зоны прямой радиосвязи. Полет "Охотника" вместе с Су-57 выглядит эффективно, но когда это все заработает по-настоящему? Пока неясно.
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