США готовят революцию в боевой авиации, и Россия прекрасно это осознает

В ближайшем будущем американские ВВС выйдут на принципиально новый уровень, который даст им неоспоримые преимущества перед российскими и китайскими летчиками.

Уже сейчас истребители F-22 и F-35 превосходят технологически российские Су-35С и китайские варианты "Фланкеров". Что касается Су-57 и J-20, то пока о них говорить рано, так как эти машины еще не готовы.

Настоящую революцию в боевой авиации, по мнению авторов статьи в The National Interest, совершат группы дронов, которые будут в подчинении у пилотов. Пока эти аппараты находятся на испытаниях и периодически падают. Но это неизбежно на летных тестах экспериментальной техники.

F-35 будет оснащаться искусственным интеллектом и на основе алгоритмов компьютер возьмет под управление целую армию дронов. Ключевое слово – автономно. БПЛА не придется постоянно контролировать с земли, он будет представлять собой самостоятельную боевую единицу.

Как рассказал в интервью Scout Warrior эксперт в области боевой авиации Грегори Захариас, дрон может выполнять, к примеру, роль грузовика с оружием. Когда у F-35 кончатся ракеты, он просто будет брать их с БПЛА. Аналогично может решаться проблема с заправкой.

Компьютерная система F-35 Autonomic Logistics Information System (ALIS) уже предполагает ограниченное применение искусственного интеллекта. Компьютер дает оценки, систематизирует информацию и даже принимает решения.

На данный момент человеческий мозг намного эффективнее искусственного интеллекта, но постепенно компьютер сможет выполнять относительно простые задачи. Уже сейчас беспилотники США взяли на себя роль "воздушных палачей" и уничтожают террористов и неугодных Вашингтону политических деятелей. Достаточно вспомнить ликвидацию иранского генерала Сулеймани, из-за чего едва не началась война.

Работа БПЛА по многом зависит от возможностей спутниковой группировки. Как пишет C4isrnet, до 2026 года США планируют запустить 1000 спутников.

Россия, к сожалению, мощной спутниковой группировкой похвастаться не может. Более того, периодически аппараты сходят с орбиты или падают на Землю.

Широкополосный канал для управления ключевыми средствами Россия, по данным некоторых СМИ, арендует. А отечественные беспилотники еще ни разу не летали вне зоны прямой радиосвязи. Полет "Охотника" вместе с Су-57 выглядит эффективно, но когда это все заработает по-настоящему? Пока неясно.