Улучшенный самолет уходит в серию уже в этом году

Стали известны новые возможности модернизированного бомбардировщика Су-34, который уйдет в серию в этом году.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на свои источники, с помощью своей разведывательной системы он сможет обнаруживать излучение радаров, радиосвязь, а также работу сотовых телефонов на расстоянии в сотни километров.

Это означает, что экипаж может, к примеру, засечь переговоры террористов в Сирии по мобильной связи и нанести ракетный удар, ориентируясь на местонахождение телефона.

Сообщается, что обновленный Су-34 получит современное вооружение. Однако этот самолет и так оснащен новейшими ракетами и корректируемыми бомбами, вроде КАБ-1500-Л.

В Сирии бомбардировщики применяли "умные боеприпасы", однако, в основном, использовали обычные свободно падающие бомбы, потому что они намного дешевле.