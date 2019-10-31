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Американцы в шоке: Су-34 проехался по дороге среди машин

Американцы в шоке: Су-34 проехался по дороге среди машин
Фото: www.globallookpress.com
Истребитель-бомбардировщик сняли на камеру в Воронежской области

Кадры, где самолет буднично буксируют на собственных шасси по трассе, поразил американских журналистов. Впечатлениями они поделились в Сети.

"Постойте… Что? Что русский Су-34 делает на дороге?" - задаются вопросов авторы издания The Aviationist.

Внимание репортеров привлекли кадры с видеорегистраторов, которые выложили местные жители. На них видно, как истребитель без крыльев буксируют тягачом на его же шасси. Аварийные самолеты наши военные регулярно перевозят с аэродрома в Бутурлиновке в Воронеж, отмечает Sputnik. Однако обычно для этого используется спецтранспорт.

Возможно, этот Су-34 участвовал в боевых операциях в Сирии, предполагает агентство.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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