Кадры, где самолет буднично буксируют на собственных шасси по трассе, поразил американских журналистов. Впечатлениями они поделились в Сети.

"Постойте… Что? Что русский Су-34 делает на дороге?" - задаются вопросов авторы издания The Aviationist.

Внимание репортеров привлекли кадры с видеорегистраторов, которые выложили местные жители. На них видно, как истребитель без крыльев буксируют тягачом на его же шасси. Аварийные самолеты наши военные регулярно перевозят с аэродрома в Бутурлиновке в Воронеж, отмечает Sputnik. Однако обычно для этого используется спецтранспорт.

