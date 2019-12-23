Операции на Ближнем Востоке показали, что самолет недостаточно хорошо оснащен технически

В России назвали сроки модернизации Су-34. Истребитель-бомбардировщик, который в ВКС за характерную форму фюзеляжа прозвали "утенком" и так очень нравится летчикам, однако в Минобороны решили его улучшить.

Как сообщил накануне ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, обновленный самолет будет готов в 2022 году. Работы по нему засекречены, однако известно, что самолет получит новую бортовую РЛС и навигационный комплекс. Также в машине улучшат системы индикации информации в кабине пилотов".

Кроме того, радиоэлектронное оборудование на модернизированном утенке сделают с открытой архитектурой, чтобы можно было устанавливать разные системы, в том числе – опробованные на других самолетах.

Модернизировать Су-34 решили после опыта использования бомбардировщика в Сирии. Незначительным изменениям подверглись и Су-35С. Сейчас военные проводят испытания новых самолетов на Ближнем Востоке, чтобы понять, как работает техника на в условиях жары и среди песка. В частности, в Сирии уже полетали Су-57.