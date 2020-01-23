Новейший F-16V даст бой даже российскому Су-35С
Американский F-16 – один из самых популярных истребителей в мире: он есть на вооружении США, Израиля, Турции и европейских стран. Хорошая скорость, маневренность, экономичность одного двигателя и относительно небольшая цена – все это можно назвать преимуществами "атакующего сокола".
Кроме того, американцы постоянно модернизируют истребитель. На данный момент производится модификация Block 50/52. Самолет оснащен радаром Радар AN/APG-68V8 и вооружен, в частности, противокорабельными ракетами AGM-84 и планирующими бомбами AGM-154, что делает его еще более универсальным.
Есть еще Block 60 для ОАЭ. На них стоит радар с АФАР AN/APG-80, а сам самолет оборудован дополнительными баками.
Наконец, Boeing делает для ВВС США беспилотные F-16 – QF-16, – и это на самом деле интересно. В России, к сожалению, такого себе позволить не могут.
Жизнь F-16, во многом, продлили задержки в программе F-35. Истребитель пятого поколения, конечно, производится, но не в таком количестве, как хотелось бы Пентагону.
До сих пор этот истребитель опережает по многим параметрам большинство российских и китайских самолетов этого класса. Уступит F-16 только Су-35С, Су-57 и J-20, утверждают авторы статьи в журнале The National Interest.
NI признает, что Су-35С обнаружит F-16 первым, и скорее всего, до ближнего боя дело даже не дойдет. Однако в США нашли выход: новейший F-16V будет оборудован радаром с АФАР APG-83. Первыми такие истребители получат ВВС Китайской республики Тайвань (не путать с КНР). Американцы делают это специально, чтобы они успешно противостояли китайским "копиям" российских Су-27.
Тем не менее зарубежные эксперты признают, что F-16 это не лучший вариант для противодействия высокотехнологичному противнику. Сейчас эти самолеты незаменимы в конфликтах низкой и средней интенсивности в Сирии и Ливии. Истребители являются носителя крылатых ракет большой дальности JASSM, однако в районы, где можно пересечь с истребителями потенциального противника, они вылетают под прикрытием F-22 и F-35.
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