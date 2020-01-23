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МиГ-31 не вечен: летчикам ПВО позарез нужны Су-57

МиГ-31 не вечен: летчикам ПВО позарез нужны Су-57
Фото: mil.ru
Пилоты летают на самолетах, выпущенных в 80-х годах прошлого века

Накануне свой профессиональный праздник отметили летчики ПВО. Огромная протяженность границ России до сих пор обязывает летчиков круглосуточно барражировать в воздухе на МиГ-31 и Су-27П, сжигая тонны топлива.

К сожалению, из-за отсутствия у России современных перехватчиков, в эксплуатации до сих пор находятся МиГ-31 и Су-27П, разработанные в 70– годах прошлого века. С недавних пор летчики стали получать больше модернизированных МиГ-31БМ с новой системой управления вооружением и БРЛС. Однако и это модификация 1998 года, о чем военные через СМИ предпочитают не распространяться. Обычно, самолет подается как новейший и глубоко модернизированный.

Летчики очень уважительно отзываются о МиГ-31, однако признают, что машины старые и периодически выключаются двигатели, а иногда даже отказывают. Известны случаи отказа радиосвязи. Перехватчик изнашивается, так как сильно нагревается из-за высокой скорости, а крылья из-за перегрузок даже могут деформироваться. То же самое касается фонаря.

Су-27П не такой скоростной, как МиГ-31, однако более маневренный и опасный в ближнем бою. Истребитель используют для перехвата разведчиков НАТО, но и этот самолет принадлежит к четвертому поколению, время которого постепенно уходит.

Предполагалось, что новым перехватчиком станет Су-57. Скоростная машина, вооруженная новейшими ракетами большой дальности идеально подходит на эту роль. Остается только дождаться, когда истребитель все-таки будет выпускаться серийно.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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