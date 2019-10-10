МиГ-31 уничтожили "врага" над Японским морем

В качестве "подмоги" перехватчики получили лучшие машины Сухого

Истребители МиГ-31, Су-35С и бомбардировщики Су-34 провели боевые пуски ракет "воздух-воздух" над акваторией Японского моря по условному противнику.

Как сообщает "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, огонь велся по специальным мишеням – светящимся авиабомбам, постановку которых на высоте более 9 тыс. метров осуществили пилоты Су-30СМ. Всего в рамках учений было сделано 30 вылетов.

Особенно стоит отметить, что действовало смешанное авиационное объединение. Обычно перехватчики МиГ-31 работают отдельно на больших высоких и серьезных скоростях. Аналогично действуют и Су-35С, а также Су-34, так как у этих самолетов обычно разные задачи.

Но работа смешанного авиационного объединения безусловно полезна, так как отрабатывается взаимодействие между летчиками. В НАТО проводятся учения, в ходе которых F-35 пятого поколения летают вместе с F-16 или F-15.

Ранее масштабные учения ВКС РФ стартовали в Западном военном округе. В них принимают участие порядка 70 экипажей.