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МиГ-31БМ перехватили нарушителя на сверхзвуке

МиГ-31БМ перехватили нарушителя на сверхзвуке
Фото: Пресс-служба
Задание летчики выполняли в стратосфере

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Пермского авиаполка перехватили условного нарушителя на высоте 15 тыс. метров. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, экипажи отработали поиск цели на скорости 2500 км/час, причем сделали это самостоятельно, не прибегая к наземным средствам противоздушной обороны.

Фото: Пресс-служба

Пермский авиаполк базируется в аэропорту "Большое Савино". В декабре прошлого года он пополнился тремя модернизированными МиГ-31БМ. По данным военных, эффективность этих самолетов в три раза выше, чем у МиГ-31, благодаря новому радиоэлектронному оборудованию и вооружению. 

Александр ИЛЬИН
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