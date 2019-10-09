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Россия подняла в небо армаду истребителей

Россия подняла в небо армаду истребителей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Москва репетирует отражение удара НАТО

Сразу 70 экипажей истребителей ВКС РФ "экстренно" поднялись в воздух для отражения условной атаки противника.

Как сообщает РИА "ФАН" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, были задействованы МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35 в Ленинградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Тверской областях и Республике Карелия. А всего в спецоперации приняли участие около тысячи военнослужащих.

Экипажи некоторых самолетов совершат дозаправку в воздухе. Тренировочные полеты пройдут как днем, так и ночью.

Западная группировка ВКС отвечает за противодействие блоку НАТО, поэтому можно сказать, что летчики тренируются воевать с боевыми соединениями альянса. В последнее время Россия постоянно проводит учения в небе, накануне по заданию подняли МиГ-31БМ.

Александр ИЛЬИН
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