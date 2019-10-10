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С-400 испепелит американский F-15EX

С-400 испепелит американский F-15EX
Фото: pixabay.com
В США раскритиковали программу

"Старый новый" F-15EX от "Боинга", который должен стать чем-то вроде американского Су-35С не лучшим образом защищен от российских комплексов противовоздушной обороны. И если F-35 система С-400 засечет за 20 миль, модернизированный "Орел" засветится на радаре за все двести.

Американский специализированный журнал Air Force сравнил оба истребителя и пришел к выводу, что F-15EX лучше вообще не использовать в районах с мощными системами ПВО. Для этого лучше подойдут F-35. Зато истребители "Боинга" будут более эффективны во всех других случаях.

F-35 может взять 10 тонн вооружений, подняться на высоту 15 км и разогнаться до скорости 1,6 Маха при дальности 1078 км. Если истребитель летит в стелс-режиме с боеприпасами во внутреннем отсеке, он сможет взять еще меньше вооружений.

F-15EX возьмет 13 тонн бомб и ракет, поднимется на 18 км и достигнет 2,5 Маха при дальности 1770 км.

Стоимость одного часа использования F-35 – $35 тыс., F-15EX – $27 тыс. Это существенная разница, если учитывать налет истребителей. В ВВС такие вещи крайне важны, вряд ли военные отправят F-35, если не будут уверены, что по ним будут работать "Пэтриоты" или С-400. "Тридцать пятый" полетит ради пиара или тренировки.

Фото: www.globallookpress.comF-15EX быстро и органично войдут в эскадрильи F-15. Ремонтная база, техобслуживание, тренажеры, ангары – все это уже есть.

Как пишет Air Force, эскадрильи F-15 могут трансформироваться в эскадрильи F-15EX буквально за несколько недель, в то время как формирование частей F-35 может занять месяцы.

К середине 2020-х годов ВВС США должны получить 136 модернизированных "Орлов". У программы есть противники в Пентагоне. Они уверяют, что истребитель крадет у США F-35, которых придется заказать меньше.

Александр ИЛЬИН
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