Самолет с трудом дотянул до аэродрома

Штурман эскадрильи 689-й истребительного авиаполка морской авиации Дмитрий Чащин рассказал газете "Красная звезда" об опасной ситуации, которая возникла после перехвата самолета-разведчика НАТО.

В один из ничем не примечательных дней летчик возвращался на базу после успешного перехвата. Однако над Куршским заливом неожиданно отказал двигатель. Благо у Су-27 их два, поэтому "Фланкер" полетел дальше, хотя и значительно медленнее.

"Собрал волю в кулак, о плохом старался не думать, однако на всякий случай просчитал все возможные варианты", – вспоминает пилот.

По его словам, аэродром был не так уж далеко, однако самолет еще было нужно посадить, причем с первого раза. При этом маневренность истребителя с одним работающим двигателем значительно снизилась.

В итоге все закончилось хорошо, и по-настоящему летчик перевел дух только тогда, когда Су-27 был уже на стоянке. Позже оказалось, что двигатель отказал из-за выхода из строя одного датчика. Неисправность быстро устранили.

Чащин особенно гордится тем, что служит на Балтике, причем в полку, которым командовал сам Покрышкин, один из лучших асов Второй мировой войны.