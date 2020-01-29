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Летчик Су-27 рассказал об аварии после перехвата самолета НАТО

Летчик Су-27 рассказал об аварии после перехвата самолета НАТО
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Самолет с трудом дотянул до аэродрома

Штурман эскадрильи 689-й истребительного авиаполка морской авиации Дмитрий Чащин рассказал газете "Красная звезда" об опасной ситуации, которая возникла после перехвата самолета-разведчика НАТО.

В один из ничем не примечательных дней летчик возвращался на базу после успешного перехвата. Однако над Куршским заливом неожиданно отказал двигатель. Благо у Су-27 их два, поэтому "Фланкер" полетел дальше, хотя и значительно медленнее.

"Собрал волю в кулак, о плохом старался не думать, однако на всякий случай просчитал все возможные варианты", – вспоминает пилот.

По его словам, аэродром был не так уж далеко, однако самолет еще было нужно посадить, причем с первого раза. При этом маневренность истребителя с одним работающим двигателем значительно снизилась.

В итоге все закончилось хорошо, и по-настоящему летчик перевел дух только тогда, когда Су-27 был уже на стоянке. Позже оказалось, что двигатель отказал из-за выхода из строя одного датчика. Неисправность быстро устранили.

Чащин особенно гордится тем, что служит на Балтике, причем в полку, которым командовал сам Покрышкин, один из лучших асов Второй мировой войны.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Авиагость
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Гость
писал же штурман на Су-27 хотя это есть одноместный истребитель-перехватчик, двухместные бывают только учебные. Походу на учебных уже натовцев начали перехватывать )))
Не путайте штурмана в ДА или на бомберах, и штурмана в ИА. Это первое.
Второе, кто его штурманом обозвал? Ильин? Он танк от самолета не отличает.
Авиагость
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Гость
писал же штурман на Су-27 хотя это есть одноместный истребитель-перехватчик, двухместные бывают только учебные. Походу на учебных уже натовцев начали перехватывать )))
Спарка - это не учебный самолет, а учебно-боевой.
Вполне можно выполнять боевые задачи.
Нина С.
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Богата наша Отчизна Героями!
Гость
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Бардак превращают в подвиг!!!!!!!
Гость
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когда отказал один двигатель, то надо отключить второй и, используя силы попутного и встречного потоков воздуха, парникового эффекта, а также силы кориолиса спокойно долететь до аэродрома и плавно посадить самолет
Гость
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Техника <цензура>, а виноваты... американцы!
Это логика "русского мира"!!!
Гость
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Гость
Что вы там курите ? С каких пор у миг-29 один двигатель !!!
писал же штурман на Су-27 хотя это есть одноместный истребитель-перехватчик, двухместные бывают только учебные. Походу на учебных уже натовцев начали перехватывать )))
Гость
Ответить
Что вы там курите ? С каких пор у миг-29 один двигатель !!!
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