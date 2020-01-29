Летчик Су-27 рассказал об аварии после перехвата самолета НАТО
Штурман эскадрильи 689-й истребительного авиаполка морской авиации Дмитрий Чащин рассказал газете "Красная звезда" об опасной ситуации, которая возникла после перехвата самолета-разведчика НАТО.
В один из ничем не примечательных дней летчик возвращался на базу после успешного перехвата. Однако над Куршским заливом неожиданно отказал двигатель. Благо у Су-27 их два, поэтому "Фланкер" полетел дальше, хотя и значительно медленнее.
"Собрал волю в кулак, о плохом старался не думать, однако на всякий случай просчитал все возможные варианты", – вспоминает пилот.
По его словам, аэродром был не так уж далеко, однако самолет еще было нужно посадить, причем с первого раза. При этом маневренность истребителя с одним работающим двигателем значительно снизилась.
В итоге все закончилось хорошо, и по-настоящему летчик перевел дух только тогда, когда Су-27 был уже на стоянке. Позже оказалось, что двигатель отказал из-за выхода из строя одного датчика. Неисправность быстро устранили.
Чащин особенно гордится тем, что служит на Балтике, причем в полку, которым командовал сам Покрышкин, один из лучших асов Второй мировой войны.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма
В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик