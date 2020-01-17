Истребитель выполнил опасный маневр

Украинский пилот Су-27 повторил трюк российского летчика Су-30СМ и "заглянул" внутрь транспортника. Видео опубликовал телеграм-канал "Военный обозреватель".

На кадрах видно, что снимали с турбовинтового самолета, скорее всего, Ан-12. Су-27 без ракет.

Видео с российским Су-30СМ, заглядывающим в Ил-76 появилось в 2017 году. Тяжелый транспортник сбрасывал гуманитарную помощь в Сирии, и, разумеется, "Фланкер" был с ракетами. Позже СМИ и интернет-пользователи искренне восхищались мастерством пилота, поэтому украинские летчики решили повторить трюк.