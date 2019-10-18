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Украинский Су-27 сдул бельгицев

Украинский Су-27 сдул бельгицев
Фото:EPA\TASS
Летчик парковался как хотел

Су-27 украинских ВВС на бельгийском аэродроме "сдул" турбинами двоих техников, чем изрядно позабавил зрителей авиашоу. В этом году на авиашоу Sanicole Airshow выступали украинские летчики на "Фланкерах" и Ил-76.

Казус произошел на авиабазе Кляйн Брогель: экипаж истребителя начал разворачивать машину перед взлетом и слегка "прогрел" двигатели. Этого хватило, чтобы двое техников полетели вверх тормашками, кувыркаясь по траве. Ограждения и персонал были слишком близко, но пилоты этого, видимо, не учли.


На публичных мероприятиях авиатехника нередко удивляет своей мощью. Так, в начале октября в Индонезии вертолет Ми-35 снес трибуну с баннерами, а заодно и оркестр.

Александр ИЛЬИН
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