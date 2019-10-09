Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ми-35П снес трибуну на параде

Ми-35П снес трибуну на параде
Фото: mil.ru
Вертолет невольно показал боевую мощь

Российская военная техника продолжает производить неизгладимое впечатление на иностранных покупателей. Накануне ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии, чтобы произвести должный эффект, пролетел слишком низко над трибунами и сценой с оркестром и попросту снес их потоками воздуха, нисходящими от лопастей.

Видео опубликовал в Twitter пользователь Sukhoi Su-57. По данным источника, пострадавших нет, но конфуз был.Ми-35П состоят на вооружении Индонезии с 2000 годов. Машина является экспортной версией Ми-24.



Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Страшно смотреть: после выписки опухшую Заворотнюк увезли на каталке

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" напрочь лишилась своей привлекательности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей