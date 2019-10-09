Ми-35П снес трибуну на параде

Вертолет невольно показал боевую мощь

Российская военная техника продолжает производить неизгладимое впечатление на иностранных покупателей. Накануне ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии, чтобы произвести должный эффект, пролетел слишком низко над трибунами и сценой с оркестром и попросту снес их потоками воздуха, нисходящими от лопастей.

Видео опубликовал в Twitter пользователь Sukhoi Su-57. По данным источника, пострадавших нет, но конфуз был.Ми-35П состоят на вооружении Индонезии с 2000 годов. Машина является экспортной версией Ми-24.



