Ми-35П снес трибуну на параде

Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Российская военная техника продолжает производить неизгладимое впечатление на иностранных покупателей. Накануне ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии, чтобы произвести должный эффект, пролетел слишком низко над трибунами и сценой с оркестром и попросту снес их потоками воздуха, нисходящими от лопастей.
Видео опубликовал в Twitter пользователь Sukhoi Su-57. По данным источника, пострадавших нет, но конфуз был.Ми-35П состоят на вооружении Индонезии с 2000 годов. Машина является экспортной версией Ми-24.
(#Indonesian Army #TNIAD Mi-35P during #TNI 74th anniversary parade in, allegedly, Natuna, Riau Islands)@200_zoka @Chopsyturvey @VinodDX9 @saptak__mondal @peterpobjecky @SEEKINGTHETRU17 @PutinDaGreat1 @johnhand9 @jiks @Russ_Warrior @ConflictTeam pic.twitter.com/eXij3HHCqn— Sukhoi Su-57 frazor🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) October 8, 2019
У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" напрочь лишилась своей привлекательности