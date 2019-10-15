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США признались в любви к Су-27

США признались в любви к Су-27
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
"Фланкер" слишком похож на обожаемый в Америке F-15

В США высоко оценивают советский истребитель МиГ-29, однако лучшей "красной машиной" за океаном считают "Фланкер". Су-27 до сих пор в строю, хотя в на вооружение ВКС давно поступили Су-35С и Су-30СМ. Но тогда, в середине 80-х, эта машина произвела настоящий фурор, причем как в СССР, так и на Западе.

Возможно, американцам истребитель приглянулся из-за сходства с "Орлом" F-15, который советские конструкторы и брали за образец. Как пишет The National Interest, Су-27 выглядит таким же "изможденным и голодным" и легко узнается в небе по характерному силуэту.

Планеры обеих машин оказались настолько удачными, что истребители стали пригодны как для перехвата, так и для нанесения наземных ударов.

Фото:  Владимир Смирнов/ТАСССу-27 поступил на вооружение позже, чем планировалось. На испытаниях были аварии, несколько пилотов погибли на ранних версиях "Фланкера". Затем окончание холодной войны стало причиной сокращения заказа на Су-27. Тем не менее, истребитель стал лучшей машиной в своем классе. На базе "двадцать седьмого" позже был создан бомбардировщик Су-34, который полюбился пилотам за боевые возможности, комфорт и надежность.

В боевых действиях истребитель применялся не так много. "Фланкеры" летают в Сирии, а украинские Су-27 поднимались в небо над Донбассом, но реальные победы "Фланкеры" записали на свой счет в Африке, причем над МиГ-29. В 1999-2000 годах эфиопские Су-27 сбили 3 эритрейских МиГ-29. 

Александр ИЛЬИН
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