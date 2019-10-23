Су-27 держал на прицеле B-52H недалеко от Крыма

Военные рассказали о полете стратегического ракетоносца вблизи российского юга

Американский бомбардировщик B-52H, накануне "отбомбивший" Сочи и Крым, встречал российский истребитель Су-27. По данным телеканала Минобороны "Звезда", истребитель сопроводил B-52H на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 километров от нее.

Затем российский летчик вернулся на аэродром базирования в Крыму. Как пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на военное ведомство, описываемые события проходили 19 октября.

Ранее в СМИ передавали, что два стратегических ядерных бомбардировщика В-52Н прошли всего в 30 км от побережья Крыма и в 50 км от резиденции российского президента в Сочи. Однако в Минобороны подтвердили полет только одного B-52H.