МиГ-29 и Су-27 стали настоящим кошмаром НАТО

Истребители едва не переломили ход холодной войны и несут основную нагрузку в ВКС сейчас

Когда истребитель МиГ-29, а затем и Су-27 "Фланкер" были приняты на вооружение ВВС СССР, на Западе воцарило уныние.

Дело в том, что до этого в небе "царили" F-15 и F-16,у которых просто не было конкурентов. Конечно, МиГ-25 были быстрее, но их маневренность и способность вести воздушный бой оставляли желать лучшего, а МиГ-27 был сделан на базе МиГ-23 и по сути являлся вчерашним днем, то есть самолетом третьего поколения.

Но МиГ-29 и Су-27 перевернули все с ног на голову. И по мнению The National Interest, успех этих самолетов заключался в новых ракетах, которые были специально разработаны для них. В результате у СССР появились такие же, как у США, истребители и ракеты средней и большой дальности. Они не позволяли самолетам НАТО хозяйничать у советских границ, в то числе в ночное время.

Р-73 для ближнего боя и Р-27 средней дальности до сих пор состоят на вооружении ВКС РФ, хотя и были модернизированы.

Но не меньшего внимания заслуживают сами самолеты. Планер МиГ-29 был сделан в основном из алюминиевых сплавов и стали, но также в нем применялись титан и композитные материалы. В будущем композита в истребителях станет намного больше, так как это значительно уменьшает вес самолета. Кили "двадцать девятого" обшиты углепластиком. А сердцем истребителя стали новые мощные двигатели РД-33. Они до сих пор в деле: модернизированные РД-33МК стоят на МиГ-35.

Но лучшим советским истребителем, по единодушному мнению западных военных экспертов, стал Су-27. По техническим характеристикам истребитель ни в чем не уступил американскому F-15, который считался в то время эталоном. К тому же самолет смотрелся не менее элегантно, чем "Игл" со своим хищным профилем.



Задачей конструкторов было сделать максимально маневренный истребитель, который мог бы одержать победу над любым американским истребителем. При этом Су-27 получился достаточно крупным, существенно больше того же МиГ-29.

"Фланкер" получил заднюю центровку, предполагающую продольную статическую неустойчивость и электродистанционную систему управления. Все это было сделано только для одного – маневренности. В прототипе применено крыло с криволинейной передней кромкой и развитым корневым наплывом (он есть и у МиГ-29). Эти особенности конструкции уже дают преимущество для крейсерского полета на сверхзвуке.

Начались испытания летных прототипов. Во время одного из таких полетов погиб Герой Советского Союза летчик-испытатель Евгений Соловьев, и, к сожалению, он не был последним. Су-27 такой, какой он есть сейчас, был построен не сразу.

В конце 70-х годов, когда на машину уже поставили двигатели АЛ-31Ф, разведка доложила, что советский самолет уступает F-15. Причина оказалась в аэродинамике и конструкции планера. В результате работу пришлось начинать практически с нуля.

Крыло сделали полностью трапециевидной формы с отклоняемыми носками. Количество узлов подвески увеличили с 8 до 10. Кили расположили не над двигателями, а по бокам, как на F-15. Носовую стойку шасси отодвинули на 3 метра назад, чтобы брызги от колес не попадали в воздухозаборники. Кабину тоже сделали, как у F-15: фонарь уже не сдвигался назад, а открывался вверх.

В тяжелейшей работе, благодаря беззаветной смелости летчиков, которые порой сажали поврежденные машины и спасали прототипы, удалось сделать "Фланкер". Затем, уже на базе Су-27, было создано целое семейство – Су-30, Су-34, Су-35. Но главную работу проделали, безусловно, советские конструкторы.