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Российские С-400 в Сирии ждут американские F-15EX

Российские С-400 ждут американские F-15EX
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Тель-Авив ищет Соломоново решение с истребителями

С-400 в Сирии очень скоро могут встретиться не только с F-35I, которые по мнению Израиля давно "дурачат" российские радары, но и F-15EX поколения 4++.

Эту "реинкарнацию" легендарного истребителя давно обсуждают в мире боевой авиации. У самолета, представляющего собой американскую версию Су-35С, есть как сторонники, так и противники. Первые утверждают, что улучшенный "Игл" с радаром АФАР, новейшей авионикой и увеличенным боекомплектом – это идеальный вариант для стран, которые давно используют F-15C. К таким странам, безусловно, принадлежат США и Израиль.

Противники этой идеи считают, что истребитель четвертого поколения, насколько бы он не был хорош, не в состоянии уцелеть в бою с современными ЗРК, такими как С-400. И будущее – только за истребителями пятого поколения, а от F-15EX якобы только вред, потому что они заберут у ВВС какое-то количество F-35.

По данным The National Interest, в данный момент правительство Израиля решает, стоит ли заказывать дополнительные F-35I у Lockheed Martin или купить F-15EX у "Боинга".

В конце декабря ВВС Израиля опубликовали фотографии нового F-35I с маркировкой 116-й эскадрильи. Истребитель, сошедший с конвейера в 2015 году, прибыл в Израиль только в конце прошлого года.

Всего Тель-Авив заказал 50 F-35I и к концу 2019-го уже получил 14 самолетов. Остальные в Израиле ждут до 2024 года.

Полсотни истребителей хватит на две эскадрильи. Чтобы укомплектовать третью – нужно заказывать еще.

По информации израильских СМИ, Тель-Авив хочет купить еще одну эскадрилью F-35I и эскадрилью F-15IA на базе F-15EX. Но на это уйдут колоссальные средства – порядка $6 млрд, поэтому, по мнению Defense News, Израилю придется выбирать – разориться на F-35I или взять хорошо знакомые "Иглы".

На данный момент ВВС Израиля эксплуатируют 25 F-15I, около 50 F-15C/D и 200 F-16. F-35I – пока штучный товар и неизвестно, как этот самолет приживется окончательно.

"Тридцать пятый" обладает передовой электроникой, однако F-15 легче модернизировать и чинить, он несет больше вооружения. Скорее всего, Израиль будет использовать F-35I для рейдов вглубь Сирии или даже Ирана, а в районах, где нет С-400 и С-300, использовать проверенные "Иглы".

Для российских ЗРК F-15 – это стандартная цель, и нет никаких сомнений, что радар засечет F-15EX. С F-35 все не так очевидно, но способы захватить малозаметную цель тоже есть.

Александр ИЛЬИН

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