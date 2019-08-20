Удар исподтишка: израильские самолеты научились обманывать С-400

Истребители маскируются под другие боевые машины

Военно-воздушные силы еврейского государства взяли на вооружение новую тактику, которая позволит им вводить в заблуждение комплексы противовоздушной обороны. Об этом сообщил военный аналитик Бабак Тагвей.



По словам эксперта, хитроумный маневр израильская авиация осуществила еще 19 июля, в ходе нанесения удара по лагерю Ашраф, расположенному северо-восточнее Багдада. Во время авианалета истребители пятого поколения F-35I Adir использовали позывные F-35A Lightning II ВВС США.

Эксперт уверен, что после этого власти Ирака потребовали запретить полеты боевых самолетов США и их союзников над своей территорией. При этом подмена позывных наглядно показывает, как именно F-35I Adir могут обманывать сирийские и российские зенитные комплексы С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф".

Ранее The Aviationist написал, что 19 июля ВВС Израиля нанесли при помощи одного или нескольких F-35I Adir удары по лагерю Ашраф, подлетев со стороны Ирака на расстояние около 80 километров к границе с Ираном.

На днях сообщалось о том, что сирийские системы С-300 не могут обнаружить и опознать боевые самолеты, которые наносят удары по территории Сирии и Ирака. Так, ударам неизвестного воздушного судна атаке подвергся контрольно-пропускной пункт, недавно открывшийся на ирако-сирийской границе, передает Avia.pro.

Согласно данным иракской разведки, основной причиной неизвестных ударов является использование Израилем своих истребителей пятого поколения F-35, программное обеспечение которых изменяется таким образом, чтобы истребители невозможно было опознать.