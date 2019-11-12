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Приговор F-35: в Сирии заметили С-500

Фото: flickr.com/falcon_33
Фото: flickr.com/falcon_33
Системы тестируют на жаре

Западные СМИ пытаются выяснить, проходили ли испытания системы С-500 в Сирии. Впервые информация о работе комплекса появилась в начале октября этого года.

Газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны написала, что в Сирии якобы испытали С-500, но речь шла не о запусках ракет, а о пункте боевого управления и новом всевысотном радаре-обнаружителе. При этом в ходе испытаний были выявлены некоторые проблемы, которые быстро удалось устранить. Технику специально тестировали в Сирии, где есть и жара и пыль, то есть, по сути, экстремальные условия для эксплуатации.

Вышеупомянутые системы действительно могли тестировать в Сирии. Ракеты, скорее всего, засекли бы со спутников, особенно во время запуска. Но даже испытание радара на Ближнем Востоке – это плохие новости для Израиля, так как российские специалисты могут опробовать его на F-35I, участвующих в операциях на Ближнем Востоке.

В любом случае, на Ближнем Востоке и особенно в Сирии и Иране вряд ли в ближайшее время следует ждать комплексы С-500. Хмеймим прикрывает С-400, а Дамаск и Тегеран получили С-300, и пока это максимум.

Фото: Виталий Невар/ТАССПервый серийный комплекс С-500 должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году. Но, по мнению журнала The National Interest, выпуск не сразу станет массовым, а системы будут настоящим штучным товаром.

С-500 – это не преемник С-400, а сложная система, предназначенная для перехвата наиболее опасных стратегических угроз. Еще долгое время Россия будет продвигать на экспорт С-400, но испытания "пятисотой" практически в боевых условиях – это уже сегодняшний день.

Александр ИЛЬИН

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