С-400 будет легче их сбить

Россия уговаривает США начать в США производство F-15EX четвертого поколения, так как эти истребители легко засекут радары С-400. Такую точку зрения высказали авторы журнала The National Interest. По их мнению, Москва как будто специально лоббирует контракт с "Боингом". Однако Вашингтону лучше не "вестись" на эти уговоры и продоллжить "клепать" F-35.

Согласно данным Air Force Magazine, радар С-400 обнаружит F-35 за 20 миль. F-15EX он увидит за 200 миль, то есть разница колоссальная. Конечно, "Игл" быстрее, у него выше потолок, однако он не сможет выполнять те задачи, которые по силам малозаметным F-35 и F-22. Истребитель четвертого поколения на сможет прорвать глубоко эшелонированную ПВО.

Конечно, самолет "Боинга" обойдется дешевле. Один час эксплуатации F-35 стоит $35 тыс., F-15EX – $27 тыс. Кроме того, летный состав гораздо быстрее перейдет с F-15C на F-15EX, в то время как для F-35 нужны специальные тренажеры, наземное оборудование.

Сторонники F-15EX считают, что новые самолеты просто заменят старые F-15C, которые выйдут из строя к 2030 году, однако противник программы уверяют, что "Игл" ударит по F-35 – их произведут меньше. И в этом якобы заинтересована Россия.

К середине 2020 годов ВВС США планируют получить 138 истребителей F-15EX. Возможно, отчасти поэтому в будущем году американские летчики получат только 48 F-35, хотя ранее озвучивалась цифра 80-100.

По мнению военного эксперта и бывшего летчика F-15 Дэвида Дептулы, "Иглы" просто не смогут выжить в условиях противостояния российским и китайским средствам ПВО. И попытка принять на вооружение самолеты, которым место в музее, – это большая ошибка.

Но если так, Россия давно поступает неправильно. Су-35С, Су-34, Су-30МК – это все модернизированные истребители и бомбардировщики четвертого поколения, сделанные в Советском Союзе. Но лучше самолетов в ВКС нет. Су-57 пока так и остается летающим прототипом.