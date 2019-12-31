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Россия уговаривает США делать F-15EX

Россия уговаривает США делать F-15EX
Фото: flickr.com/amylloyd
С-400 будет легче их сбить

Россия уговаривает США начать в США производство F-15EX четвертого поколения, так как эти истребители легко засекут радары С-400. Такую точку зрения высказали авторы журнала The National Interest. По их мнению, Москва как будто специально лоббирует контракт с "Боингом". Однако Вашингтону лучше не "вестись" на эти уговоры и продоллжить "клепать" F-35.

Согласно данным Air Force Magazine, радар С-400 обнаружит F-35 за 20 миль. F-15EX он увидит за 200 миль, то есть разница колоссальная. Конечно, "Игл" быстрее, у него выше потолок, однако он не сможет выполнять те задачи, которые по силам малозаметным F-35 и F-22. Истребитель четвертого поколения на сможет прорвать глубоко эшелонированную ПВО.

Конечно, самолет "Боинга" обойдется дешевле. Один час эксплуатации F-35 стоит $35 тыс., F-15EX – $27 тыс. Кроме того, летный состав гораздо быстрее перейдет с F-15C на F-15EX, в то время как для F-35 нужны специальные тренажеры, наземное оборудование.

Сторонники F-15EX считают, что новые самолеты просто заменят старые F-15C, которые выйдут из строя к 2030 году, однако противник программы уверяют, что "Игл" ударит по F-35 – их произведут меньше. И в этом якобы заинтересована Россия.

К середине 2020 годов ВВС США планируют получить 138 истребителей F-15EX. Возможно, отчасти поэтому в будущем году американские летчики получат только 48 F-35, хотя ранее озвучивалась цифра 80-100.

По мнению военного эксперта и бывшего летчика F-15 Дэвида Дептулы, "Иглы" просто не смогут выжить в условиях противостояния российским и китайским средствам ПВО. И попытка принять на вооружение самолеты, которым место в музее, – это большая ошибка.

Но если так, Россия давно поступает неправильно. Су-35С, Су-34, Су-30МК – это все модернизированные истребители и бомбардировщики четвертого поколения, сделанные в Советском Союзе. Но лучше самолетов в ВКС нет. Су-57 пока так и остается летающим прототипом. 

Александр ИЛЬИН

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ГостьБайрамов Руслан Ренатович
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МОИ СТИХИ
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Растут в саду моем цветы.
Да потом что я люблю.
Люблю их поливать с утра.
Да другу помогать люблю.
Да брату помогу всегда.
Я помогу Отцу и Маме.
Я помогу всем людям будут силы.
Я бедных накормлю.
И нищего одену.
Одену всех кого смогу одеть.
Да всем больным здоровья я желаю.
Желаю людям всем достатка и добра.
Всем людям счастья я желаю.
Желаю всем больным здоровья.
А верующим желаю верить.
Да Бог един.
И верю в бога я как верят люди в счастья.
Да людям все дано от бога.
Дано любить и даже убивать.
Тех кто напал с оружием в руках.
Да человек он должен защитить себя.
Не защитив себя не защитишь Семью.
А значить и родину не сможешь защитить.
А значить ты предашь.
Отца и Мать сестру и брата сестренку и братишку.
Соседа и соседку.
И будущих потомков.
И рода человека не сможешь защитить.
Зачем же нужен ты.
Ходить и пустословить.
А может ты хотел убить нас всех.
Ну знай ты станешь мне врагом.
А значить богу.
Да бог единый не любит убивать.
Ведь если захотел убить нас бог.
Давно бы всех убил.
Он нам сказал я вас люблю.
Люблю я всех кто любит и меня.
Да я создал вас всех из глины да певучей.
Когда я создавал вас всех.
Признания вселенной было.
Вас признавали звезды вас признавало небо.
Вас признавали все творения мои.
Но не признал лишь вас.
Лукавый сатана.
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