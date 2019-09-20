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Не тот уровень: С-300 и С-400 не остановят F-35

Не тот уровень: С-300 и С-400 не остановят F-35
Фото:flickr.com/forsvarsdepartementet
Истребители пятого поколения не по зубам российским системам

Вся заявления о том, что С-400 легко остановят F-35 являются блефом и не имеют отношения к действительности. Малозаметный американский истребитель – это совсем другой уровень, на котором "Триумф" не будет эффективен.

К такому выводу пришел автор военного блога Vantage Point North Петри Мякела, проанализировав результаты ударов ВВС Израиля по иранским объектам не территории Сирии. С-300, как и "Панцирь-С1" ничего не смогли поделать, и все цели были уничтожены.

Израильским истребителям удалось поразить сразу несколько сирийских ЗРК российского производства – С-75 "Десна", "Панцирь-С1", С-200 и "Бук-М1-2". Так же была уничтожены некоторые радары этих систем.

"Панцири-С1" не смогли себя защитить даже от ограниченного количества ракет, которые выпустили израильские самолеты. При этом российские комплексы ПВО, развернутые в Сирии, не наносили удары по истребителям ВВС Израиля. Предположительно, Россия была проинформирована перед нападением.

Фото:Сергей Федюнин/ТАСССреди истребителей, участвовавших в налете, были F-35I. По мнению западных экспертов, они испортили репутацию российским системам ПВО, которые не смогли отразить хорошо скоординированную атаку. С другой стороны, нельзя забывать про уровень подготовки сирийских зенитчиков, который ниже, чем у российских.

Петри Мякела предполагает, что Россия не торопится защищать Иран в Сирии, так как в случае конфликта с Израилем, придется отказаться от сотрудничества в сфере вооружений. Например, российский БПЛА "Форпост" – это израильский Searcher.

Александр ИЛЬИН
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