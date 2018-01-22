США готовят армию гремлинов

Стаи беспилотников будет стартовать с самолетов

Пентагон готовит эскадрильи дронов-убийц. Как в знаменитом фильме-ужастике "Гремлины" они будут налетать противника, наводя хаос и неразбериху. Звучит, как шутка, но на самом деле смешного мало.

В агентстве перспективных исследований Минобороны США (DARPA) работают над Gremlins program несколько лет, и уже в будущем году ожидается первый демонстрационный полет. "Матками" для гремлинов станут транспортники C-130 "Геркулес", а в перспективе истребители F-16, F-35 и ударные дроны MQ-9 Reaper.

The National Interest опубликовал некоторые подробности проекта. На первый взгляд он кажется несерьезным. Но на самом деле, "зубастые дроны" грозят совершить настоящий переворот в боевой авиации.

В скором будущем войскам противовоздушной обороны придется отбиваться не от отдельно летящих аппаратов, а целой стаи назойливых беспилотников, вооруженных бомбами или средствами РЭБ. Гремлины возьмут удар на себя, не подставляя под ракеты летчиков, а координаты расчетов ПВО будут моментально рассекречены - такая вот "разведка боем".





Кошмаром дроны станут и для пилотов истребителей. БПЛА оттянут ракеты "воздух-воздух" на себя, а F-16 или MQ-9 Reaper спокойно проследуют дальше. При этом оставшиеся "в живых" гремлины спокойно вернутся на борт. Летчик управляет дронами прямо из кабины.

Другой важной миссией гремлинов станет доставка бомб и ракет летчикам прямо в воздухе. Таким образом, истребитель или бомбардировщик сможет пополнить запас ракет не возвращаясь на базу. А это огромная экономия времени и топлива. Каждого дрона можно будет использовать примерно два десятка раз. Если говорить о беспилотниках, это просто потрясающая живучесть.

Пока основная сложность проекта заключается в задании нужных алгоритмов для стаи БПЛА. Они должны быть самостоятельными. Летчик не должен отвлекаться на управление гремлинами, так как у него и своей работы хватает. Но в DARPA уверяют, что практически справились с этой задачей.