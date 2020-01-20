Аппарат готовят для нейтрализации российской системы С-400

В США разбился новейший беспилотник X-61А, который готовили для совместной работы с американскими истребителями, в частности, F-35. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании Dynetics, которая разработала дрон.

Сообщается, что ЧП произошло на полигоне Дагвй, в штате Юта. Казалось бы, ничего не предвещало беды: X-61А успешно стартовал с транспортника C-130 "Геркулес", потом запустил двигатель, выпустил крылья и полетел.

Примерно через полтора часа полет решили прервать, удаленно выключили двигатель, после чего аппарат выпустил тормозной парашют. Однако затем БПЛА начал падать и разрушился от удара о землю. Теперь у Dynetics осталось только четыре дрона.

X-61А разрабатывается в рамках программы "Гремлины", которая предполагает использование целого роя недорогих беспилотников. Контролируемых с истребителей, они будут дезориентировать системы ПВО противника, в частности, российскую С-400.