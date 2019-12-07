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Американский беспилотник, пропавший в ноябре в Ливии, мог быть сбит российскими системами противовоздушной обороны. Об этом передает Reuters со ссылкой на Африканское командование ВС США (AFRICOM).
По словам главы командования Стивена Таунсенда, управляющие в момент атаки комплексом ПВО не знали о принадлежности летательного аппарата США.
Представитель ВВС Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил, что по версии США управлением комплекса ПВО занимались либо бойцы частной военной компании, либо военные Ливийской национальной армии, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем