Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Американский беспилотник не выдержал удара российской ПВО

Американский беспилотник не выдержал удара российской ПВО
Kalashnikov Media. Фото: www.globallookpress.com
Управляющие комплексом не знали, что аппарат принадлежит США

Американский беспилотник, пропавший в ноябре в Ливии, мог быть сбит российскими системами противовоздушной обороны. Об этом передает Reuters со ссылкой на Африканское командование ВС США (AFRICOM). 

По словам главы командования Стивена Таунсенда, управляющие в момент атаки комплексом ПВО не знали о принадлежности летательного аппарата США. 

Представитель ВВС Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил, что по версии США управлением комплекса ПВО занимались либо бойцы частной военной компании, либо военные Ливийской национальной армии, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А зачем вообще это знать? На что это должно влиять?
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей