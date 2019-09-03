На Ставрополье разбился штурмовик Су-25УБ

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Вылетевший с аэродрома в Буденновске самолет потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться. Судьба их пока неизвестна. На поиски отправили вертолет.
Авиакатастрофу подтвердили в Минобороны.
"Третьего сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ", – приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.
Отмечается, что штурмовик летел без боекомплекта.
Место крушения Су-25УБ уже удалось обнаружить. Летчиков пока не нашли, рассказал ТАСС источник.
Новость дополняется.
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