От старого ракетоносца в самолете остался только планер

В Казани впервые поднялся в небо второй опытный образец модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".

Ракетоносец взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода. Сообщается, что целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления.

Сколько продолжался полет первой машины, не уточняется. Первый образец Ту-22М3М в декабре 2018 года поднялся на высоту 1500 метров и приземлился через 37 минут. Скорее всего, сегодняшний полет продолжался примерно столько же.

Планируется, что государственные испытания двух Ту-22М3М пройдут уже в этом году, а в ВКС машины ждут в 2021 году. На бомбардировщик возлагают большие надежды из-за штанги дозаправки, которая фактически превратила его в стратега, а также новой авионики, РЛС, комплекса связи и комплекса обороны. Помимо грозных Х-32, бомбардировщик сможет взять под крыло гиперзвуковой "Кинжал".