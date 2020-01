Российские истребители Су-30МКИ с ракетами BrahMos будут контролировать стратегический важный район в Индийском океане, особенно Бенгальский залив. Самолеты могут быть задействованы для уничтожения китайских авианосцев. Эскадрилью разместят на авиабазе в штате Тамилнад.

Как пишет газета The Times of India, ссылаясь на на индийское командование, российские истребители существенно повысят возможности ВВС страны, причем именно благодаря BrahMos. Эта ракета совместного российско-индийского производства разгоняется до скорости 2,8 Махов и обладает дальностью 290 км.

#WATCH Water salute being given to the SU-30MKI fighter aircraft at the induction of the 222 ‘Tigersharks’ fighter squadron at the Thanjavur air base. pic.twitter.com/pMO9ugtZgO