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Российский Су-30МКИ стал "Тигровой акулой"

Российский Су-30МКИ стал "Тигровой акулой"
Фото:Марина Лысцева/ТАСС
Индия получила лучшие "Фланкеры", не считая Су-35С

Российские истребители Су-30МКИ с ракетами BrahMos будут контролировать стратегический важный район в Индийском океане, особенно Бенгальский залив. Самолеты могут быть задействованы для уничтожения китайских авианосцев. Эскадрилью разместят на авиабазе в штате Тамилнад.

Как пишет газета The Times of India, ссылаясь на на индийское командование, российские истребители существенно повысят возможности ВВС страны, причем именно благодаря BrahMos. Эта ракета совместного российско-индийского производства разгоняется до скорости 2,8 Махов и обладает дальностью 290 км.


Индийцы уже успешно испытали ракету, поразив надводные мишени. На данный момент обсуждается гиперзвуковая версия BrahMos.

Эскадрилья Су-30МКИ уже получила название "Тигровые акулы", которая, к слову, обитает в этих водах. До конца года в составе подразделения будет уже 18 машин российского производства.

Индийские и китайские боевые корабли уже сталкивались в океане, и теперь у Нью-Дели есть серьезный козырь. Боевой радиус Су-30МКИ составляет почти 1,5 тыс. км. Обладая ракетой BrahMos, летчик может пустить на дно любой крупный корабль.

Всего Индия покупает у России 260-272 истребителя за $15 млрд. 42 из них будут вооружены ракетами BrahMos. Кроме того, в ВВС страны до сих пор остаются МиГ-21 советского производства, которые индийцы модернизировали и вооружили советскими ракетами.

Александр ИЛЬИН

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